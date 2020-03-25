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Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Меры по борьбе с карантином оставляют без денег многие отрасли, от торговых центров до небольших кофеен и салонов красоты. РБК оценил ежедневные потери бизнеса в столице при наихудшем сценарии развития событий
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий. РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.

Расчет был сделан на основе данных о среднем дневном обороте, в нем учитывается только выручка, которую не получат предприятия. Расходы, которые бизнес несет во время простоя, — аренда, коммунальные платежи, зарплаты и социальные выплаты, обслуживание кредитов и другие расходы — в расчет не вошли.

В мэрии столицы заявляют, что пока не планируют вводить жесткий карантин, так что торгово-развлекательные центры продолжают работу. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 24 марта опроверг информацию о том, что московские власти планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски. По его словам, рекомендовано только закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры.

После введения в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса в столице до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек. Минкультуры закрыло все подчиненные театры, музеи и другие учреждения. Власти призвали работодателей перевести часть сотрудников на удаленную работу. В результате всех мер за последние недели в Москве количество поездок на метро сократилось на 30%, загруженность наземного пассажирского транспорта упала на 24%.

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В правительство за помощью уже обратились ассоциации рестораторов и отельеров, владельцев кинотеатров, аэропорты и представители турбизнеса и других пострадавших отраслей. В Торгово-промышленной палате оценили, что около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением вируса затянется. Правительство уже приняло программу поддержки пострадавших отраслей экономики, ряд мер уже воплощен в жизнь: предприятия культуры и спорта получили отсрочку по налогам, а малый и средний бизнес — послабления по арендным платежам, если арендодатель — государство.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова, Елизавета Ефимович, Владислав Гордеев, Надежда Федорова
Теги: коронавирус, бизнес, потери
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