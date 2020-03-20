Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Климентьев / AP)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до 1 мая 2020 года. От их уплаты освобождаются организации, работающие также в областях искусства и кинематографии.

Этим компаниям также не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам также поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.

18 марта Мишустин распорядился ввести аналогичные налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Глава кабмина также поручил до мая не инициировать процедуры банкротства для всех организаций, попадающих под действия налоговых послаблений.