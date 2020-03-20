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Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Климентьев / AP)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до 1 мая 2020 года. От их уплаты освобождаются организации, работающие также в областях искусства и кинематографии.

Этим компаниям также не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам также поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.

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18 марта Мишустин распорядился ввести аналогичные налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Глава кабмина также поручил до мая не инициировать процедуры банкротства для всех организаций, попадающих под действия налоговых послаблений.

По словам первого заместителя главы Минфина Татьяны Нестеренко, предоставление бизнесу налоговых каникул из-за распространения коронавируса обойдется федеральному бюджету как минимум в 200 млрд руб.

Нестеренко уточнила, что речь идет о сборах с микроорганизаций, и эти средства недополучат региональные бюджеты. Чтобы поддерживать субъекты, в Минфине предполагают выдавать им казначейские налоговые кредиты.

Теги: Михаил Мишустин, налоги, культура, спорт, коронавирус
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