В Москве на 30% упало количество поездок на метро

За последние две недели в Москве количество поездок на метро сократилось на 30%, загруженность наземного пассажирского транспорта упала на 24%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Со 2 по 19 марта количество поездок в московском метрополитене сократилось на 30%, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта столицы. На столько же сократилось количество пассажиров Московского центрального кольца.

Наземный пассажирский транспорт перевез за это время на 24% меньше пассажиров, чем обычно, загруженность электропоездов упала на 10-15%. На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, з на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.

Кроме того, москвичи стали на 10-15% меньше пользоваться такси и каршерингом, особенно для поездок в аэропорты и бизнес-центры.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID19 в Москве был введен 5 марта 2020 года. После этого власти еще несколько раз расширяли список мер, призванных предотвратить распространение инфекции. По данным мэрии на 20 марта, в Москве зарегистрировали 131 случай заражения коронавирусом.