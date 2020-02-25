Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России

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Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА.

Министр подчеркнул, что изменение условий торговли со стороны России произошло «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».

«Грязная» нефть из нефтепровода «Дружба» начала поступать в апреле 2019 года в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. По версии следствия, виновником загрязнения стала частная компания, которая находилась рядом с российской частью трубопровода. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ущерб от загрязнений нефти в «сотни миллионов долларов». По его словам, ущерб был нанесен нефтепроводу и оборудованию, которое на нем установлено, из-за чего мощности заводов сократились. По подсчетам Минэнерго, суммарный ущерб от загрязнения составит менее $100 млн.

В январе Москва и Минск согласовали способы определения компенсации за поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба»

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