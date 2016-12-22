ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,31 EUR Нал. 77,90 76,02 USD Бирж. 66,78 +0,53 EUR Бирж. 76,93 +0,78 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6638,60 -39,50 IMOEX 2417,69 -1,07% RTSI 1143,35 -1,39% Brent 83,43 -1,53% DJIA 25890,60 -2,04% Nasdaq 7527,05 -2,75%
Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов
Лента новостей
Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России 21:58, Политика Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта «Якутии» 21:49, Общество «Фонтанка» назвала возможного третьего подозреваемого в «деле Скрипаля» 21:46, Политика ЦСКА в третий раз подряд вылетел в 1/16 финала Кубка России по футболу 21:22, Спорт Кокорина задержали вслед за Мамаевым 21:17, Общество Нурмагомедов рассказал Путину о провокациях Макгрегора 21:15, Общество Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов 21:11, Экономика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 21:08, РБК и Сбербанк НОВАТЭК нашел газ для третьего СПГ-завода 21:07, Бизнес «Мираторг» инвестирует в производство ягнятины 27,5 млрд руб. 20:54, Бизнес Представитель России в ООН раскритиковал отказ от слов «мать» и «отец» 20:52, Общество Греция предложила Вашингтону создать у себя новые военные базы 20:51, Политика Путин поздравил чемпиона UFC Нурмагомедова с победой 20:37, Общество ФАС предложила упростить доступ иностранцев к крупным месторождениям 20:32, Бизнес СМИ узнали о возможности встречи Путина и Трампа в феврале 20:26, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 20:18, РБК и Мираторг Полиция задержала Павла Мамаева 20:06, Общество Путин заявил о возможности россиян «так прыгнуть, что мало не покажется» 20:03, Общество Росавиация заявила об «отложенной неисправности» в самолете «Якутии» 19:53, Общество РАНХиГС потратит ₽10 млрд на достройку бизнес-центра «Зенит» в Москве 19:49, Бизнес Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19:35, РБК и Schneider Electric Кокорин явился в полицию на допрос 19:35, Общество ФСИН и СК проверят сообщения о пытках в изоляторе в Ногинске 19:28, Общество Путин рассказал об отсутствии у него сложностей при сдаче норм ГТО 19:26, Общество Путин рассказал о главной выполненной Хабибом Нурмагомедовым задаче 19:20, Общество Мосэнергосбыт подал в суд на Полину Дерипаску из-за неуплаты счетов 19:05, Бизнес Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 19:04, Спецпроект РБК PINK Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вернулся в Демократическую партию через 17 лет 19:02, Политика
Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов
Экономика, 21:11
0
Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов

Министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь—декабрь 2018 года, а также на 2019 год. Соответствующий документ они подписали по время встречи в Москве, сообщается на сайте российского Минэнерго.

Также они подписали протокол, который вносит изменения в соглашение от 2007 года между правительствами России и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Новак и Ляшенко обсудили взаимоотношения между странами в этой области. На встрече также присутствовал заместитель главы российского кабмина Дмитрий Козак.

Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию
Политика

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус в разговоре с РБК назвал подписанные в рамках встречи документы результатом «продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества». «Достигнуты важные договоренности по исключению серых схем в поставке нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета России», — сказал он. Кроме того, собеседник, близкий к одной из сторон переговоров, сказал, что были зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов.

В сентябре белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что все нефтегазовые вопросы с Россией были окончательно решены. Речь идет о расчетах за поставку российских газа и нефти. В Минске отметили, что в ходе телефонных переговоров между белорусским лидером и президентом России Владимиром Путиным они решили вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от пошлин за сырую нефть, а также о расчетах Белоруссии за поставляемый природный газ компании «Газпром».

«Транснефть» назвала объем поставок топлива в Белоруссию в 2019 году
Бизнес

Лукашенко сказал, что во время переговоров с Путиным в Сочи стороны выработали два варианта, как решить проблемы расчетов с Россией за ресурсы, которые она поставляет. Он отметил, что обсуждался вопрос о возврате в белорусский бюджет денежных средств от «перетяжки» сырой нефти и о переработке в Белоруссии темных российских нефтепродуктов для дальнейшей реализации как внутри страны, так и за рубежом.

Теги: Белоруссия , баланс , Торговля
Главное
Кокорина задержали вслед за Мамаевым Общество
Материалы по теме
Лукашенко рассказал о «тяжелых» переговорах с Путиным в Сочи Политика
Лукашенко заявил об окончательном решении нефтегазовых вопросов с Москвой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter