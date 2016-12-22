Россия и Белоруссия согласовали объем поставок нефтепродуктов

Министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь—декабрь 2018 года, а также на 2019 год. Соответствующий документ они подписали по время встречи в Москве, сообщается на сайте российского Минэнерго.

Также они подписали протокол, который вносит изменения в соглашение от 2007 года между правительствами России и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Новак и Ляшенко обсудили взаимоотношения между странами в этой области. На встрече также присутствовал заместитель главы российского кабмина Дмитрий Козак.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус в разговоре с РБК назвал подписанные в рамках встречи документы результатом «продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества». «Достигнуты важные договоренности по исключению серых схем в поставке нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета России», — сказал он. Кроме того, собеседник, близкий к одной из сторон переговоров, сказал, что были зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов.

В сентябре белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что все нефтегазовые вопросы с Россией были окончательно решены. Речь идет о расчетах за поставку российских газа и нефти. В Минске отметили, что в ходе телефонных переговоров между белорусским лидером и президентом России Владимиром Путиным они решили вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от пошлин за сырую нефть, а также о расчетах Белоруссии за поставляемый природный газ компании «Газпром».

Лукашенко сказал, что во время переговоров с Путиным в Сочи стороны выработали два варианта, как решить проблемы расчетов с Россией за ресурсы, которые она поставляет. Он отметил, что обсуждался вопрос о возврате в белорусский бюджет денежных средств от «перетяжки» сырой нефти и о переработке в Белоруссии темных российских нефтепродуктов для дальнейшей реализации как внутри страны, так и за рубежом.