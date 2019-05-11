Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов» от «грязной» нефти

«Грязная» нефть из России за неделю «съедала» по 4–5 мм толщины стенок трубопровода, рассказал Лукашенко. Белоруссия будет требовать возмещения от России, и речь может идти о сотнях миллионов долларов, подчеркнул он

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил сумму ущерба, которую понесли белорусские предприятия от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба», в сотни миллионов долларов. Об этом сообщает БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что именно об этой сумме часто говорят журналисты, когда оценивают потери белорусской экономики. «Журналисты часто эту сумму называют, они недалеки от истины», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что при оценке суммы ущерба будут учитываться сразу несколько факторов. «Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах — насосы на самих станциях и все прочее, — и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода, особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий, были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский — простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — рассказал он. Столь высокий ущерб Лукашенко обосновал тем, что загрязненная нефть вызывала очень сильную коррозию: «За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4–5 мм, как говорят специалисты, съедает».

Причиной аварии Лукашенко назвал «расхлябанность и разболтанность на территории России». При этом, как полагает президент Белоруссии, Владимир Путин «понимает, что ущерб надо компенсировать». Точная сумма ущерба будет установлена после проверки на НПЗ, добавил он.