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Японские страховщики прекратят покрывать ущерб судов в российских водах

Nikkei: три японских страховщика отказались покрывать военный ущерб в российских водах
Покрытие военного ущерба не будет предоставляться тремя японскими компаниями в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance с 1 января прекратят страхование от военных рисков для судов, проходящих через российские воды, пишет Nikkei. О своем решении они уже начали уведомлять судовладельцев.

Это означает, что покрытие ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке. Решение вызвано отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с Россией, указывает издание.

Судовладельцы обязаны оформлять дополнительную страховку от военных рисков в случае прохода через российские или украинские воды. Ее отсутствие делает плавание в российских водах слишком рискованным для большинства операторов и может повлиять на импорт Японией сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Сахалин-2» и из других стран, пишет газета.

В сентябре страны G7 («Большая семерка»: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в связи с российской спецоперацией на Украине договорились ввести потолок цен на российскую нефть. В начале декабря лимит был согласован государствами G7, Евросоюзом и Австралией на уровне $60 за баррель. В соответствии с этим решением запрещается морское страхование и другие услуги для судов при транспортировке нефти, приобретенной выше этого порога. Москва обещала не поставлять энергоносители в страны, вводящие подобные ограничения, а также анонсировала ответ на нефтяной потолок.

Власти Японии называли введение лимита эффективным инструментом, в том числе для снижения российских доходов. При этом в ноябре глава компании Itochu, которая участвует в проекте «Сахалин-1» через консорциум Sodeco, Масахиро Окафудзи говорил, что Япония не в состоянии выжить без импорта нефти и газа из России. После введения западных санкций и перевода операторов проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в российскую юрисдикцию Япония заявила о желании сохранить участие в них.

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Япония страхование Россия
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