В Японии заявили о невозможности выжить без нефти и газа из России

Глава одного из пяти крупнейших в Японии торговых домов подчеркнул, что страна «не выживет» без импорта российских энергоресурсов, «даже если объемы будут меньше»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Япония не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность без закупок российских нефти и газа, заявил в интервью Financial Times глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи.

«В отличие от Европы или США Япония в своих энергетических нуждах почти полностью зависит от зарубежья, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций. Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше», — сказал предприниматель.

Японские власти попросили энергетический консорциум Sodeco остаться в проекте «Сахалин-1» для обеспечения энергобезопасности страны, рассказал на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, передавал Reuters. Он назвал проект «ценным источником» топлива за пределами Ближнего Востока, что делает «Сахалин-1» чрезвычайно важным для Токио.

Itochu — один из пяти крупнейших торговых домов в Японии. В компании семь основных операционных подразделений: текстиль, металлы/минералы, продукты питания, машиностроение, энергетика/химикаты, товары общего назначения/недвижимость и ИТ-/финансовый бизнес. В прошлом году ее оборот составил почти €3 трлн, чистая прибыль — €270 млн. Itochu входит консорциум Sodeco, в котором также состоят японские Japex, Marubeni и Inpex. Доля Sodeco в российском проекте «Сахалин-1» составляет 30%.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1». Последнему были переданы все права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, а все имущество консорциума, который вел проект, поступило в собственность России. Иностранным участникам было предложено в отведенный срок согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Власти Японии неоднократно заявляли о важности проекта и призывали японские компании не покидать его. «Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — говорил Нисимура.

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине («Чайво», «Одопту» и «Аркутун-Даги») с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. В конце сентября прошлого года оператор Exxon Neftegas Limited сообщал, что планирует инвестировать в «Сахалин-1» $5 млрд в течение пяти лет.

В проекте участвуют «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%), «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%), «дочка» ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited (приналежало 30%), японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).