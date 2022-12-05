В Японии оценили эффект от потолка цен на российскую нефть
Введение потолка цен на российскую нефть должно способствовать снижению цены на это топливо, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте офиса премьер-министра страны.
«Я не буду делать прогнозов относительно эффективности этой меры, но некоторые страны не используют напрямую это ограничение, хотя должен быть эффект в виде снижения цен, что уменьшит поставки российской нефти», — сказал он. По словам Мацуно, Токио будет следить за ситуацией и работать с коллегами по G7 в данном вопросе.
Kyodo приводит еще одну цитату Мацуно, когда он заявил, что Япония считает введение лимита цен эффективным инструментом, в том числе для снижения российских доходов.
Япония как член клуба G7 стала одной из 32 стран мира, решивших ввести ценовой потолок с 5 декабря на уровне $60 за баррель для нефти, поставляемой морским путем. Это также сделали США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие страны ЕС, а также Австралия.
Российская сторона отмечала, что откажется от поставок нефти тем странам, которые одобрят потолок цен. Москва также сообщила о планах разработать механизм запрета применения данного инструмента.
К этой мере Запад решил прибегнуть не только для лишения Москвы части нефтегазовых доходов, но и чтобы обеспечить поставки углеводородов в бедные страны на фоне энергокризиса. Япония из-за него решила сделать запасы сжиженного природного газа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ Министерства экономики, торговли и промышленности страны.
«Согласно сводке, предоставленной Министерством экономики, торговли и промышленности, правительство нацелено на импорт не менее 840 тыс. т СПГ в год в рамках программы», — пишет издание. Страна рассчитывает проводить такие закупки минимум до февраля 2024-го.
Власти страны намерены призвать крупных коммерческих импортеров ввозить в страну дополнительные буферные грузы. Если в Японии будет чрезвычайная ситуация, то газ будут направлять в места, где он будет требоваться. Если нет, то компании смогут продавать его на рынке, а государство будет компенсировать убытки, если они возникнут.
В 2021-м страна импортировала 74 млн т СПГ, 9% от этого количества — из России, указывает газета.