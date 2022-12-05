В Японии оценили эффект от потолка цен на российскую нефть

В правительстве Японии отказались делать прогнозы по эффективности введения потолка цен на нефть, но отметили, что благодаря ему ожидается снижение ее стоимости. Размер лимита определили на уровне $60 за баррель

Фото: Issei Kato / Reuters

Введение потолка цен на российскую нефть должно способствовать снижению цены на это топливо, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте офиса премьер-министра страны.

«Я не буду делать прогнозов относительно эффективности этой меры, но некоторые страны не используют напрямую это ограничение, хотя должен быть эффект в виде снижения цен, что уменьшит поставки российской нефти», — сказал он. По словам Мацуно, Токио будет следить за ситуацией и работать с коллегами по G7 в данном вопросе.

Kyodo приводит еще одну цитату Мацуно, когда он заявил, что Япония считает введение лимита цен эффективным инструментом, в том числе для снижения российских доходов.

Япония как член клуба G7 стала одной из 32 стран мира, решивших ввести ценовой потолок с 5 декабря на уровне $60 за баррель для нефти, поставляемой морским путем. Это также сделали США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие страны ЕС, а также Австралия.

Российская сторона отмечала, что откажется от поставок нефти тем странам, которые одобрят потолок цен. Москва также сообщила о планах разработать механизм запрета применения данного инструмента.

К этой мере Запад решил прибегнуть не только для лишения Москвы части нефтегазовых доходов, но и чтобы обеспечить поставки углеводородов в бедные страны на фоне энергокризиса. Япония из-за него решила сделать запасы сжиженного природного газа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

«Согласно сводке, предоставленной Министерством экономики, торговли и промышленности, правительство нацелено на импорт не менее 840 тыс. т СПГ в год в рамках программы», — пишет издание. Страна рассчитывает проводить такие закупки минимум до февраля 2024-го.

Власти страны намерены призвать крупных коммерческих импортеров ввозить в страну дополнительные буферные грузы. Если в Японии будет чрезвычайная ситуация, то газ будут направлять в места, где он будет требоваться. Если нет, то компании смогут продавать его на рынке, а государство будет компенсировать убытки, если они возникнут.

В 2021-м страна импортировала 74 млн т СПГ, 9% от этого количества — из России, указывает газета.