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Bloomberg узнал, что Россия предложила скидку на нефть странам Азии

Bloomberg: Россия ведет переговоры о скидке на нефть до 30% с некоторыми странами Азии
На предварительных переговорах Россия предложила некоторым странам Азии скидку до 30%, сообщил источник агентства. Страны G7 обсуждают возможность введения предельных цен на российскую нефть
BRENT BRENT $99,92 +0,27%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия обратилась к нескольким азиатским странам, чтобы обсудить возможные долгосрочные контракты на нефть с большими скидками, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника. По его словам, Россия ведет предварительные переговоры, обсуждается скидка до 30%.

На саммите лидеров G7 в конце июня обсуждалась инициатива о введения предельных цен на российскую нефть, сообщали источники агентства. Таким образом страны «Группы семи» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60. Премьер-министр Японии Фумио Кисида позднее заявил, что члены G7 создадут механизм, который не позволит России продавать свою нефть дороже, чем за половину нынешней цены.

На момент публикации баррель Brent торгуется у отметки $100.

Reuters узнал о планах G7 ввести потолок цен на нефть из России к декабрю
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В середине июля замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что министр финансов США Джанет Йеллен обсуждает вопрос установления предельной цены на нефть со своими коллегами из стран G20, так как это поможет снизить стоимость углеводородов для всех. Адейемо также заявил, что США не планируют вводить санкции против стран или компаний, которые не захотят присоединиться к существующему потолку. По его словам, во вторичных санкциях нет необходимости, поскольку у стран, покупающих российскую нефть, будут «естественные стимулы».

Президент Владимир Путин, комментируя инициативу западных стран, заявил, что они наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом. «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — сказал глава государства.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
нефть Россия Азия скидки
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