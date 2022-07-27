Reuters узнал о планах G7 ввести потолок цен на нефть из России к декабрю

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«Большая семерка» планирует ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря, когда вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт российского сырья по морю, сообщил источник Reuters.

«Цель в том, чтобы соответствовать срокам, установленным ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен [на российскую нефть и частичное нефтяное эмбарго ЕС] вступят в силу одновременно», — сказал высокопоставленный чиновник из G7.

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