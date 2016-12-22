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Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов
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Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов
«План Белоусова», 18:39
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Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов
Глава МЭР заявил, что не видит причин для изменения позиции правительства по налоговой политике. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал нецелесообразным идею об изъятии у российских компаний более 500 млрд руб.
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин призвал прекратить обсуждение предложения об изъятии у ряда российских компаний «сверхдоходов» на общую сумму более 500 млрд руб., с которым выступил помощник президента России Андрей Белоусов.

​«Дискуссию нужно выводить из [русла обсуждений] о том, можно ли там или нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести. Дискуссия о том, что нужно сделать, для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формуется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что правительство России еще в начале лета 2018 года назвало основные направления своей налоговой политики и он не считает нужным менять принятое решение.

Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным
Экономика

«Это решение было принято правительством, и там никакие такие меры не предполагались, поэтому здесь я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения», — сказал Орешкин.

Ранее в среду реализацию предложений Белоусова назвал «нецелесообразной» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы собирали предприятия, анализировали их отчетность, финансовое положение каждого предприятия. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно», — сказал министр.

В начале августа стало известно, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину предложение об изъятии «сверхдоходов» у ряда крупных компаний. По оценке Белоусова, это могло бы принести казне 513,7 млрд руб., необходимых для выполнения положений майских указов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не выработали решения по данному вопросу, так как Путин поручил проработать предложения правительству. Как ожидается, 24 августа вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов обсудит идею Белоусова с представителями крупного бизнеса.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Орешкин
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