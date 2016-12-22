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Силуанов решил присоединиться к спору Белоусова и бизнеса о сверхдоходах
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Силуанов решил присоединиться к спору Белоусова и бизнеса о сверхдоходах
«План Белоусова», 15:17
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Силуанов решил присоединиться к спору Белоусова и бизнеса о сверхдоходах
Встреча состоится уже на следующей неделе, 24 августа. Пресс-секретарь главы Минфина подчеркнул, что правительство считает нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки на крупный бизнес за «сверхдоходы»
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

На следующей неделе, 24 августа, в Российском союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова с представителями крупного бизнеса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова.

«В ходе встречи будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест», — отметил официальный представитель министра.

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Он подчеркнул, что в правительстве считают нецелесообразным введение так называемого налога на «сверхдоходы» металлургических компаний.

«Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», — заключил пресс-секретарь.

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Ни Минфин, ни правительство «вообще не обсуждают каких-либо дополнительных фискальных изъятий у бизнеса, прямых или косвенных» — это исключено, тем более что это частный бизнес, заверяет источник РБК, близкий к Минфину. Но та сверхприбыль, которую получили компании в результате ослабления рубля, никак не зависит от внутренней рентабельности бизнеса и, по сути, носит «случайный» характер, добавляет источник, и Силуанов как первый вице-премьер и глава Минфина «был бы рад, если бы крупный бизнес добровольно, без всяких директивных указаний, согласился оставить эту прибыль в российской экономике, инвестировать ее, а не выводить, например, в офшоры».

«На этой встрече мы хотим поговорить с бизнесом о том, что нам нужно сделать, какие условия создать, чтобы бизнес захотел инвестировать эту дополнительную прибыль и тем самым помочь выполнить план по увеличению инвестиций в ВВП», — говорит собеседник РБК. Это могут быть дополнительные инвестпрограммы компаний, социальные расходы и т.д., рассуждает он, но об этом как раз и может пойти речь на встрече.

С предложением ввести налог на «сверхдоходы» на минувшей неделе выступил помощник президента России Андрей Белоусов. Как писал РБК, он подготовил письмо главе государства Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что металлургические предприятия, производители химических удобрений и «Сибур» по итогам прошлого года благодаря рыночной конъюнктуре получили более 1,5 трлн руб. по EBITDA. Налоговая нагрузка отрасли, указал Белоусов, значительно меньше, чем у нефтегазового сектора, — 7 против 28%. Помощник президента считает, что у этих компаний нужно изъять в пользу государства 513,7 млрд руб.

В списке Белоусова — 14 компаний, в том числе НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», Evraz, «Норильский никель», АЛРОСА и другие.

Владимиру Путину, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пока не понравился проект о «сверхдоходах», но тем не менее он поручил проработать его в правительстве.

Авторы: Анна Трунина, Иван Ткачёв.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Андрей Белоусов , нефтяные сверхдоходы , майские указы Владимира Путина
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