ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,44 67,20 EUR Нал. 79,11 77,84 USD Бирж. 67,93 +0,66 EUR Бирж. 78,85 +1,00 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6632,09 +192,02 IMOEX 2303,95 +0,53% RTSI 1068,37 -0,35% Brent 73,80 +1,74% DJIA 25822,29 +0,25% Nasdaq 7859,17 +0,49%
Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным
Лента новостей
Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 14:05, РБК и Schneider Electric Капитализация крипторынка выросла на $12 млрд за несколько часов 14:04, Крипто В Минэкономразвития предсказали влияние пошлин США на их союзников 14:01, Экономика ФСИН разрешили взыскать с ее экс-главы Реймера более 2 млрд рублей 14:00, Общество В России начали модернизировать ракетные комплексы «Искандер» 13:53, Общество Военный Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области 13:48, Общество МИД заявил о «фальшивости миролюбивой риторики» США по Афганистану 13:45, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 13:35, РБК и Renault Украинца осудили на два года за поджог дома муфтия Крыма 13:34, Общество Стоимость евро превысила 78 руб: от рубля ждут более сильного падения 13:32, Quote Россия и Казахстан создадут на Байконуре комплекс для «Союза-5» 13:26, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 13:05, РБК и Microsoft Том Ли, Fundstrat: есть много причин взрывного роста цен на криптовалюты 13:04, Крипто Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на детекторе лжи 13:03, Общество Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков 13:01, Политика Незолотая лихорадка: что будет с майнингом в России 13:00, Крипто Наконец порядок: простые решения для домашнего интерьера 12:56, Спецпроект РБК PINK СК возбудил дело после крушения самолета в Красноярском крае 12:55, Общество Siemens подала кассацию в Верховный суд по делу о турбинах в Крыму 12:50, Бизнес Викинги, скалы, тишина: зачем ехать в норвежский Ставангер 12:49, Стиль В Vela Marine прокомментировали введение США санкций против компании 12:42, Бизнес Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 12:39, РБК и Сбербанк Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным 12:30, Экономика Как сжигали 389 кг кокаина из российского посольства в Аргентине 12:29, Фотогалерея  Россиянина задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта 12:22, Общество Илон Маск объяснил удаление своего Instagram 12:21, Общество
Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным
«План Белоусова», 12:30
0
Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным
По словам главы Минпромторга, дополнительные расчеты показали, что в предложениях Андрея Белоусова об изъятии в пользу бюджета сверхдоходов на сумму более 500 млрд руб. учтены не все необходимые параметры
Денис Мантуров (слева) и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Реализация предложений помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии в пользу бюджета у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний ​«сверхдоходов» на общую сумму свыше 500 млрд руб. «нецелесообразно», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы собирали предприятия, анализировали их отчетность, финансовое положение каждого предприятия. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно», — сказал министр, отвечая на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2018» на вопрос РБК.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

​Мантуров пояснил, что в предложениях Белоусова учтены не все параметры, связанные с закредитованностью предприятий под осуществляемые ими проекты, в том числе и инвестиционные.

«То есть, на первый взгляд, предложение и расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительная сверхприбыль, но все пересчитали и поняли, что не все параметры были учтены. И все пришли к единому мнению, что такое решение нецелесообразно», — сказал министр.

В начале августа стало известно, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину предложение об изъятии «сверхдоходов» у ряда крупных компаний. По оценке Белоусова, это могло бы принести казне 513,7 млрд руб., необходимых для выполнения положений майских указов. Комментируя инициативу, в Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что в случае реализации «плана Белоусова» ряд компаний ждет дефолт.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не выработали решения по данному вопросу, так как Путин поручил проработать предложения правительству. Как ожидается, 24 августа вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов обсудит идею Белоусова с представителями крупного бизнеса.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгений Калюков.
Теги: Денис Мантуров , Минпромторг
Главное
Россиянина задержали в Германии по подозрению в подготовке теракта Общество
Материалы по теме
Белоусов предложил обсудить изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний Бизнес
РСПП попросил Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter