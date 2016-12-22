Мантуров назвал «план Белоусова» нецелесообразным

По словам главы Минпромторга, дополнительные расчеты показали, что в предложениях Андрея Белоусова об изъятии в пользу бюджета сверхдоходов на сумму более 500 млрд руб. учтены не все необходимые параметры

Денис Мантуров (слева) и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Реализация предложений помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии в пользу бюджета у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний ​«сверхдоходов» на общую сумму свыше 500 млрд руб. «нецелесообразно», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы собирали предприятия, анализировали их отчетность, финансовое положение каждого предприятия. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно», — сказал министр, отвечая на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2018» на вопрос РБК.

​Мантуров пояснил, что в предложениях Белоусова учтены не все параметры, связанные с закредитованностью предприятий под осуществляемые ими проекты, в том числе и инвестиционные.

«То есть, на первый взгляд, предложение и расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительная сверхприбыль, но все пересчитали и поняли, что не все параметры были учтены. И все пришли к единому мнению, что такое решение нецелесообразно», — сказал министр.

В начале августа стало известно, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину предложение об изъятии «сверхдоходов» у ряда крупных компаний. По оценке Белоусова, это могло бы принести казне 513,7 млрд руб., необходимых для выполнения положений майских указов. Комментируя инициативу, в Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что в случае реализации «плана Белоусова» ряд компаний ждет дефолт.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не выработали решения по данному вопросу, так как Путин поручил проработать предложения правительству. Как ожидается, 24 августа вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов обсудит идею Белоусова с представителями крупного бизнеса.