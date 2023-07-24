Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
После обрушения потолка в школе в Китае погибли девять человек Общество, 04:00
Рогов назвал сроки новой фазы контрнаступления ВСУ Политика, 03:51
«Тинькофф» назвал срок возобновления переводов в валюте Бизнес, 03:44
Россияне назвали главными страхами мятеж, диверсии и нашествие шелкопряда Общество, 03:09
Фильм «Барби» собрал рекордные $155 млн за первые выходные после премьеры Технологии и медиа, 02:52
Минпромторг согласился скорректировать запрет закупки иностранных ИВЛ Общество, 02:25
Самолет с 20 пассажирами упал при взлете в аэропорту Судана Общество, 01:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Патрушев посетит ЮАР и встретится с представителями БРИКС Политика, 01:38
Киев назвал возможный срок вступления в НАТО Политика, 01:16
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 01:03
Как сборы от кино в России вернулись на уровень до пандемии. Инфографика Технологии и медиа, 01:00
В ЛНР заявили об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Золотаревке Политика, 00:52
Автошколы раскритиковали новые программы по обучению вождению Общество, 00:50
Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы Политика, 00:38
Война санкций ,  
0 

«Тинькофф» назвал срок возобновления переводов в валюте

«Тинькофф» ожидает возобновления международных переводов в валюте до 28 июля
Сюжет
Война санкций
США и Британия ввели санкции против «Тинькофф», после чего тот ограничил валютные переводы. Организация ожидает ответа банков-корреспондентов и возобновления переводов в течение следующей недели
Тинькофф Банк TCS $36,74 +0,63% Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Тинькофф Банк ожидает ответа от банков-корреспондентов по возобновлению международных переводов в иностранной валюте в течение следующей недели, до 28 июля, сообщили Frank Media в поддержке кредитной организации.

«Ждем решения корреспондентов: если они готовы переводить от нас валюту — возобновим переводы <...>. Ожидаем, что нам ответят в течение недели — примерно до следующей пятницы», — сообщил сотрудник поддержки.

Он отметил, что валютные переводы сейчас задерживаются: клиенты могут их отправить в личном кабинете или приложении, но пока Тинькофф Банк не будет отправлять их банку-корреспонденту. По рублям ограничений на международные переводы нет. Вместе с тем, банк остановил возможность отправки юаней в банке вне материкового Китая за исключением гонконгской «дочка» Bank of China, а гонконгские доллары не получится отправить в банки Гонконга, но можно в материковый Китай.

Тинькофф Банк стал задерживать переводы в валюте 21 июля, вскоре после введения против него американских и британских санкций. В банке заверили, что подготовились к таким решениям западных стран и сделают «все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно». Там однако предупредили, что карты UnionPay от Тинькофф Банка за границей работать перестанут.

В мае этого года общий объем переводов из России в соседние страны в годовом выражении сократился впервые с марта 2022-го. В банки Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии было переведено $625,9 млн, что на 33% меньше показателя мая 2022 года, следует из расчетов РБК. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено $650,4 млн.
 


 

Читайте на РБК Pro
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд
Капитуляция доллара: почему валюте США вновь предрекают падение
Лампочка не загорается: 3 способа превратить сотрудников в новаторов
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тинькофф Банк
Материалы по теме
США ввели санкции против Кудрина, «Тинькофф» и «Юнистрима»
Политика
«Тинькофф» введет комиссию на пополнение карт «Мир» через чужие банкоматы
Финансы
Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter