«Тинькофф» назвал срок возобновления переводов в валюте

США и Британия ввели санкции против «Тинькофф», после чего тот ограничил валютные переводы. Организация ожидает ответа банков-корреспондентов и возобновления переводов в течение следующей недели

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Тинькофф Банк ожидает ответа от банков-корреспондентов по возобновлению международных переводов в иностранной валюте в течение следующей недели, до 28 июля, сообщили Frank Media в поддержке кредитной организации.

«Ждем решения корреспондентов: если они готовы переводить от нас валюту — возобновим переводы <...>. Ожидаем, что нам ответят в течение недели — примерно до следующей пятницы», — сообщил сотрудник поддержки.

Он отметил, что валютные переводы сейчас задерживаются: клиенты могут их отправить в личном кабинете или приложении, но пока Тинькофф Банк не будет отправлять их банку-корреспонденту. По рублям ограничений на международные переводы нет. Вместе с тем, банк остановил возможность отправки юаней в банке вне материкового Китая за исключением гонконгской «дочка» Bank of China, а гонконгские доллары не получится отправить в банки Гонконга, но можно в материковый Китай.

Тинькофф Банк стал задерживать переводы в валюте 21 июля, вскоре после введения против него американских и британских санкций. В банке заверили, что подготовились к таким решениям западных стран и сделают «все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно». Там однако предупредили, что карты UnionPay от Тинькофф Банка за границей работать перестанут.

В мае этого года общий объем переводов из России в соседние страны в годовом выражении сократился впервые с марта 2022-го. В банки Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии было переведено $625,9 млн, что на 33% меньше показателя мая 2022 года, следует из расчетов РБК. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено $650,4 млн.





