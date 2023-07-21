«Тинькофф» предупредил о задержке отправки переводов в валюте

Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк задерживает отправку переводов в валюте. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на его сайте.

«20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов расскажем в официальных каналах «Тинькофф», — сообщил банк.

Санкции против Тинькофф Банка накануне ввели США и Канада. Кроме него под ограничения США попали из кредитных учреждений также банки «Юнистрим», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. Под санкции Канады — банк «Точка».

Комментируя введение санкций, накануне в «Тинькофф» сообщали, что «готовились к такому повороту событий» и сделают «все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно». При этом там предупредили, что карты UnionPay от Тинькофф Банка за границе работать перестанут. Банк «Юнистрим», оператор переводов за границу, в свою очередь, пообещал, что уже разработал «инфраструктурное решение», чтобы продолжить бесперебойно работать с партнерами. Там указали, что запустят его в «кратчайшие сроки».