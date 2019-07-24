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Экс-гендиректор через суд потребовал от Антипинского НПЗ более $10 млн
Геннадий Лисовиченко утверждает, что завод должен был выплатить ему премию в размере $10 млн до 15 ноября, однако свои обязательства не выполнил. В связи с этим экс-гендиректор просит суд взыскать 752,7 млн руб.
Фото: Геннадий Лисовиченко / Ok.ru

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко потребовал от завода $10 млн бонусов и $1,9 млн в виде штрафов и пений, пишут «Ведомости» со ссылкой на его иск, поданный в Ленинский районный суд Тюмени.

В иске Лисовиченко пишет, что в феврале 2008 года совет директоров поставил перед ним ряд задач и утвердил премию в $10 млн, которые он пытается получить с ноября 2018 года. К иску Лисовиченко приложил копию протокола совета директоров и приказ о премировании. Он утверждает, что завод должен был выполнить свои обязательства еще 15 ноября 2018 года, и просит суд взыскать 752,7 млн руб.( около $1,9 млн).

Представитель Антипинского НПЗ отметил, что экс-гендиректор подписал приказ за день до увольнения. Он также пояснил, что в документе говорится о протоколе совета директоров № 14-3 от февраля 2018 года, а в конце этого же текста упоминается протокол с аналогичным номером от февраля 2008 года. «В компании указанные [в иске] протоколы отсутствуют. Также отсутствует информация о том, что в указанные даты проводились заседания совета директоров», — сказал представитель завода.

В картотеке на сайте суда говорится, что иск Лисовиченко, поступивший 14 июня, назначен к рассмотрению 19 июля. Другие подробности не приводятся.

Гендиректора Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес ущерб предприятию в размере более 35 млн руб. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018 года этот пост занимал Лисовиченко. Ему намерены предъявить обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), пока его местонахождение устанавливается. По одной из версий, он скрылся за границей.

Бывшего основного владельца Антипинского НПЗ Дмитрий Мазурова задержали в аэропорту Шереметьево и поместили в СИЗО. В отношении него открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Лисовиченко проходит по тому же делу.

Общество
Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей

В мае 2019 года Антипинский НПЗ попросил суд признать его банкротом. Практически одновременно с просьбой возбудить уголовное дело против бывших топ-менеджеров обратился Сбербанк, который является нынешним основным акционером предприятия. По его данным, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами, а денежные средства выводили за рубеж.

Мазуров во время слушания в суде указывал, что Сбербанк оказывает давление на следствие, и добавил, что кредитор оказывал давление на него самого по поводу контроля над НПЗ. Он также утверждал, что банк получил контроль над НПЗ по искусственно созданным основаниям. Как пояснил Мазуров, 80% акций завода перешли Сбербанку в счет долга, который на тот момент составлял $2,9 млрд.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Антипинский НПЗ, иск в суд, деньги
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