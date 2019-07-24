Экс-гендиректор через суд потребовал от Антипинского НПЗ более $10 млн

Геннадий Лисовиченко утверждает, что завод должен был выплатить ему премию в размере $10 млн до 15 ноября, однако свои обязательства не выполнил. В связи с этим экс-гендиректор просит суд взыскать 752,7 млн руб.

Фото: Геннадий Лисовиченко / Ok.ru

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко потребовал от завода $10 млн бонусов и $1,9 млн в виде штрафов и пений, пишут «Ведомости» со ссылкой на его иск, поданный в Ленинский районный суд Тюмени.

В иске Лисовиченко пишет, что в феврале 2008 года совет директоров поставил перед ним ряд задач и утвердил премию в $10 млн, которые он пытается получить с ноября 2018 года. К иску Лисовиченко приложил копию протокола совета директоров и приказ о премировании. Он утверждает, что завод должен был выполнить свои обязательства еще 15 ноября 2018 года, и просит суд взыскать 752,7 млн руб.( около $1,9 млн).

Представитель Антипинского НПЗ отметил, что экс-гендиректор подписал приказ за день до увольнения. Он также пояснил, что в документе говорится о протоколе совета директоров № 14-3 от февраля 2018 года, а в конце этого же текста упоминается протокол с аналогичным номером от февраля 2008 года. «В компании указанные [в иске] протоколы отсутствуют. Также отсутствует информация о том, что в указанные даты проводились заседания совета директоров», — сказал представитель завода.

В картотеке на сайте суда говорится, что иск Лисовиченко, поступивший 14 июня, назначен к рассмотрению 19 июля. Другие подробности не приводятся.

Гендиректора Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес ущерб предприятию в размере более 35 млн руб. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018 года этот пост занимал Лисовиченко. Ему намерены предъявить обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), пока его местонахождение устанавливается. По одной из версий, он скрылся за границей.