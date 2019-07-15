Экс-владелец Антипинского НПЗ обвинил Сбербанк в доведении до банкротства

Получить контроль над крупнейшим независимым НПЗ в России банку удалось по искусственно созданным основаниям, заявил на допросе после задержания его экс-совладелец Дмитрий Мазуров. Ранее госбанк обвинил его в мошенничестве

Дмитрий Мазуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, которого Тверской суд отправил под арест на два месяца, до 12 сентября, по подозрению в мошенничестве и растрате кредитных средств, выделенных Сбербанком на строительство завода, обвинил банк в создании «искусственных оснований для дефолта» предприятия. Действия представителей Сбербанка бизнесмен объяснил их попытками «довести НПЗ до банкротства» и получить над ним полный контроль. Такие заявления содержатся в пояснениях Мазурова, которые он дал в ходе допроса. РБК этот документ передал представитель предпринимателя.

Антипинский НПЗ подал иск о банкротстве в мае, а накануне, 14 июля, стало известно об уголовном деле в отношении его основателя — Мазурова. «На следствие давит руководство Сбербанка», по заявлению которого было заведено это уголовное дело, заявил бизнесмен, выступая в суде в понедельник, 15 июля. «Сбербанк пытается по какой-то отдельно взятой кредитной линии сделать меня ее похитителем, что смешно на фоне кредитов на $3 млрд, которые обслуживались и погашались за последние 15 лет», — заметил он.

В мае 80% акций Антипинского НПЗ перешли Сбербанку в счет долга, который на тот момент составлял в общей сложности $2,9 млрд. «Банк забрал завод с оценкой выше на несколько миллионов долларов, чем оценка всех кредитов предприятия. С их же слов (представителей Сбербанка. — РБК) [эти акции] устраивают их как отступной актив [в счет долга]», — подчеркнул Мазуров. «Я уведомлен банком, что банк изъял актив и он его устраивает. Я являлся поручителем по всем кредитам Сбербанка, потому что не сомневался в успешности бизнеса», — добавил он.

«О каком мошенничестве идет речь, если у нас достаточно активов на балансе? Если запустить добычу на месторождениях в Оренбургской области, принадлежащих Антипинскому заводу, все кредиты будут выплачиваться», — заметил бизнесмен. «[Начальник правового управления Антипинского НПЗ Михаил] Тарасов, который дал на меня показания, — юрист, он мне не подчинялся, не знаю даже его номера телефона», — подчеркнул он.

Возникновение «слухов» о хищении денежных средств, которые были выделены кредиторами для строительства завода, в ходе допроса после ареста Мазуров связал с приходом в Антипинский НПЗ в ноябре 2018 года нового гендиректора — Максима Андриасова. Его, по словам бизнесмена, «под угрозой остановки финансирования завода» назначили обладающие преимущественным количеством голосов в совете директоров предприятия менеджеры Сбербанка Алексей Гренков и Игорь Кондрашов. На самом деле эти «слухи», утверждает Мазуров, «не имеют под собой оснований»: «Независимые аудиторы Alvarez & Marsal, привлеченные Сбербанком, провели проверку и не подтвердили факты вывода средств с завода», — рассказал предприниматель.

Андриасов, назначенный Сбербанком в конце 2018 года, «завалил деятельность предприятия — [при нем] дважды продали один и тот же товар», предназначенный «дочке» ВТБ VTB Commodities Trading, которая в начале мая добилась ареста счетов завода за рубежом, добавил Мазуров на суде. «Теперь завод не может экспортировать продукцию — она будет арестована», — предупредил он.

Сбербанк ранее подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о многочисленных фактах незаконных действий, совершенных бывшим руководством завода — Мазуровым и экс-гендиректором НПЗ Геннадием Лисовиченко, заявила пресс-служба банка. По данным ТАСС, которое ссылается на материалы следствия, уголовное дело было возбуждено по заявлению предправления Сбербанка Германа Грефа.

Ранее, 3 июня, представитель Сбербанка говорил, что у Антипинского НПЗ обнаружились забалансовые обязательства. Это, допускал собеседник РБК, и могло стать одной из причин банкротства. До этого о том, что Мазуров якобы привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, Forbes рассказали бывший сотрудник Сбербанка и экс-топ-менеджер НПЗ. Всего, по словам одного из источников издания, Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд. При этом в отчетности завода эти данные, по его информации, отражены не были, и Сбербанк о них не знал.

Антипинский НПЗ является крупнейшим независимым заводом в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год. Предприятие было окончательно достроено в прошлом году.