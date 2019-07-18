Бизнес , 18 июл, 18:17
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СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
До конца прошлого года на протяжении 14 лет гендиректором нефтеперерабатывающего завода был Геннадий Лисовиченко. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, что причинило ущерб предприятию на сумму более 35 млн руб.
Геннадий Лисовиченко
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «АНПЗ» заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.
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