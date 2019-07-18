СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ

До конца прошлого года на протяжении 14 лет гендиректором нефтеперерабатывающего завода был Геннадий Лисовиченко. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, что причинило ущерб предприятию на сумму более 35 млн руб.

Геннадий ​Лисовиченко (Фото: annpz.ru)

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «АНПЗ» заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.

Материал дополняется.