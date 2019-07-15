Сбербанк сообщил правоохранителям о незаконных действиях Антипинского НПЗ

Банк обратился в органы по фактам незаконных действий бывшего основного акционера завода Дмитрия Мазурова. Сбербанк нашел заключенные на нерыночных условиях договоры. После этого обращения против Мазурова завели уголовное дело

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Сбербанк подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о многочисленных фактах незаконных действий, совершенных бывшим руководством Антипинского НПЗ — бывшим основным акционером предприятия и основателем нефтеперерабатывающей группы компаний «Новый поток» Дмитрием Мазуровым и экс-гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

По ее данным, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств перед третьими лицами и причинили ущерб самому заводу, приведя в апреле к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в Тюменской области, где он расположен.

Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».

На основании этого обращения правоохранители завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).