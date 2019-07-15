Сбербанк сообщил правоохранителям о незаконных действиях Антипинского НПЗ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,63 -0,35 EUR Бирж. 70,56 -0,41 Brent 67,02 +0,28% USD Нал. 63,27 62,34 EUR Нал. 71,29 70,34 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1268 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 193,00 -7,00 IMOEX 2 767,50 -0,36% RTSI 1 392,15 +0,31% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 370 (+17,21%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,21%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки Финансы, 15:24 В Петербурге ветеринару и учителю вынесли приговор за продажу наркотиков Общество, 15:23 В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию Политика, 15:10 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 15:01 Памфилова решила встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму Политика, 14:59 Как пользователи криптоплатформы NovaChain потеряли миллионы долларов Крипто, 14:57 Ветераны «Альфы» не стали связывать уход командира с делом налетчиков ФСБ Общество, 14:53 Аналитики сообщили о падении спроса на хинкали и хачапури в России Общество, 14:50 Против хоккеиста «Спартака» возбудили дело за езду с поддельными правами Спорт, 14:46 Перенесший инфаркт Касильяс в новом сезоне войдет в руководство «Порту» Спорт, 14:43 КПРФ предложила альянс недопущенным до выборов в Мосгордуму кандидатам Политика, 14:40 ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам на три месяца Политика, 14:37 В Алма-Ате из-за блэкаута пассажиры метро застряли в туннелях Общество, 14:35 На каких машинах развозили почту в Москве в 1930-х РБК и Peugeot, 14:31
Бизнес ,  
0 
Сбербанк сообщил правоохранителям о незаконных действиях Антипинского НПЗ
Банк обратился в органы по фактам незаконных действий бывшего основного акционера завода Дмитрия Мазурова. Сбербанк нашел заключенные на нерыночных условиях договоры. После этого обращения против Мазурова завели уголовное дело
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сбербанк подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил о многочисленных фактах незаконных действий, совершенных бывшим руководством Антипинского НПЗ — бывшим основным акционером предприятия и основателем нефтеперерабатывающей группы компаний «Новый поток» Дмитрием Мазуровым и экс-гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

По ее данным, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств перед третьими лицами и причинили ущерб самому заводу, приведя в апреле к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в Тюменской области, где он расположен.

Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».

На основании этого обращения правоохранители завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Общество
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево в минувшие выходные по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светланы Скачковой, претензии к бизнесмену возникли у МВД. Суд получил ходатайство о взятии Мазурова под стражу. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до десяти лет заключения.

Как уточнял РБК близкий к одной из сторон дела источник, предприниматель стал фигурантом уголовного дела о растрате $600 млн кредитных средств, которые были выделены на строительство Антипинского НПЗ.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сбербанк, Антипинский НПЗ, мошенничество
Материалы по теме
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Бизнес
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом
Бизнес
«Транснефть» прекратила поставки нефти на Антипинский НПЗ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter