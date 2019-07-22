Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей

Следователи намерены объявить экс-главу Антипинского НПЗ в международный розыск. В России его подозревают в заключении невыгодного для предприятия договора

Геннадий Лисовиченко (Фото: vsluh.ru)

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной информации, может скрываться за границей, сообщила РБК старший инспектор следственного управления СК России по Тюменской области Олеся Евсеева.

Она пояснила, что «это лишь одна из версий его местонахождения». «Если же будет установлено, что он за рубежом, только тогда Лисовиченко будет объявлен в международный розыск», — отметила она.

Экс-главу Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб. Обвинение ему намерены предъявить по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ранее СК сообщал, что пытается установить местонахождение подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018-го эту должность занимал Геннадий Лисовиченко.

Ранее РБК также сообщал, что в отношении бывшего основного владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Лисовиченко проходит по тому же делу, что и Мазуров.