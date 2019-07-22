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Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей
Следователи намерены объявить экс-главу Антипинского НПЗ в международный розыск. В России его подозревают в заключении невыгодного для предприятия договора
Геннадий Лисовиченко (Фото: vsluh.ru)

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), по предварительной информации, может скрываться за границей, сообщила РБК старший инспектор следственного управления СК России по Тюменской области Олеся Евсеева.

Она пояснила, что «это лишь одна из версий его местонахождения». «Если же будет установлено, что он за рубежом, только тогда Лисовиченко будет объявлен в международный розыск», — отметила она.

Экс-главу Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб. Обвинение ему намерены предъявить по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ранее СК сообщал, что пытается установить местонахождение подозреваемого. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. С момента основания завода в 2004 году до ноября 2018-го эту должность занимал Геннадий Лисовиченко.

Ранее РБК также сообщал, что в отношении бывшего основного владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Лисовиченко проходит по тому же делу, что и Мазуров.

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Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

В мае 2019 года Антипинский НПЗ обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Практически одновременно с просьбой возбудить уголовное дело против бывших топ-менеджеров Антипинского НПЗ в правоохранительные органы обратился нынешний основной акционер предприятия — Сбербанк. По данным банка, Мазуров и Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами на нерыночных условиях, а денежные средства выводили за рубеж.

Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево, сейчас его поместили в СИЗО. Во время слушания в суде по мере пресечения бывший владелец НПЗ заявил, что руководство Сбербанка оказывает давление на следствие, а также рассказал, что он сам подвергался давлению со стороны кредитора по поводу контроля над НПЗ. Получить контроль над крупнейшим независимым НПЗ в России банку удалось по искусственно созданным основаниям, утверждает Мазуров.

Он заявил, что 80% акций Антипинского НПЗ перешли Сбербанку в счет долга, который на тот момент составлял в общей сложности $2,9 млрд. «Банк забрал завод с оценкой выше на несколько миллионов долларов, чем оценка всех кредитов предприятия. С их же слов (представителей Сбербанка. — РБК) [эти акции] устраивают их как отступной актив [в счет долга]», — подчеркнул Мазуров, добавив, что банк его уведомил об изъятии актива и о том, что этот актив кредитора устраивает.

Автор: Наталья Демченко, Дмитрий Алексеев
Теги: СКР, Антипинский НПЗ
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