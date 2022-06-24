PPF продаст контрольную долю в российских «дочках» за 42,8 млрд рублей
Чешская инвестиционная группа PPF Group продаст контрольную долю в 50,5% в российских дочерних компаниях за 42,8 млрд, следует из годового отчета (.pdf, с. 196). Группа сообщила, что будет продавать российские активы в два этапа.
Сначала PPF избавится от 50,5% в банке «Хоум Кредит энд Финанс», компании «Хоум Кредит Страхование», микрокредитной компании «Купи не копи», сервис для продажи товаров или услуг в кредит ООО «Всегда Да» и «Форвард Лизинг». Общая сумма сделки составит примерно 26,4 млрд руб. После продажи Home Credit B.V. перестанет контролировать операции в России.
На втором этапе, который должен завершиться до ноября 2023 года, группа совершит форвардную продажу оставшихся акций российских компаний. Цена покупки составит 16,4 млрд руб. Компания отметила, что продавец и покупатель при определенных условиях могут ускорить покупку в обмен на снижение цены до 11,1 млрд руб.
При этом PPF указала, что определить точный финансовый эффект от сделки из-за значительных колебаний курса рубля к евро.
Основатель и основной владелец PPF Петр Келнер погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью того же года наследники бизнесмена сообщили о планах продать российский банк «Хоум Кредит». Источник РБК на финансовом рынке говорил, что в начале 2022 года основным претендентом на актив стала «АФК Система» Владимира Евтушенкова. Однако к началу февраля переговоры прекратились, писал Frank Media.
17 мая PPF и ее «дочка» Home Credit объявили о том, что продадут российский банк и другие активы в России. Они подписали соглашение о сделке с
с группой частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который занимает пост председателя совета директоров СПБ Биржи. Он уточнял, что вместе с партнерами купил контрольный пакет 50% плюс одна акция.
Группа Home Credit B.V. (дочерняя структура чешской инвестиционной группы PPF Group) продала долю в 49,51% в банке «Хоум Кредит энд Финанс» пулу частных инвесторов, следует из сведений, внесенных в ЕГРЮЛ.
30 мая Home Credit B.V. продала долю в 49,51% в банке «Хоум Кредит энд Финанс». Тырышкин приобрел долю в 9,91%. У Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки и Дмитрия Чемендрякова по 9,90%.
При этом у группы осталась контрольная доля в 50,49%. Тырышкин говорил, что Home Credit продолжит владеть своей долей компании в течение нескольких кварталов, чтобы аккуратно передать компетенции. По его словам, банк будет развивать цифровизацию, а также новые инструменты для бизнеса.
Те же пять инвесторов купили 49,5% в «Купи не копи» (по 9,90% каждый) и такие же доли в «Хоум Кредит Страхование». Тырышкин приобрел 100% в ООО «Форвард Лизинг», которой до этого владела компания Vsegda Da N.V., зарегистрированная в Нидерландах.
15 июня Home Credit B.V. сократила долю в российском банке «Хоум Кредит энд Финанс», а также в компании «Хоум Кредит Страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» до 49,5% и утратила контроль над ними. Долю в 1% получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени. На следующий день он же получил долю 0,9919% в банке.