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Бизнес ,  
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Чешская PPF Group вышла из агробизнеса в России

Активы «РАВ Агро», в том числе около 66 тыс. га земель оценочной стоимостью свыше 7 млрд руб., могут перейти под контроль агрокомплекса бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, сообщил «Коммерсантъ»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Структуры чешской PPF Group в конце апреля вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который выращивает зерновые на 66 тыс. га и управляет молочными фермами в Воронежской области, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», в котором 99% принадлежит гендиректору Евгению Свистулу, а 1% — Россельхозбанку.

По словам источников «Коммерсанта», «Земельный резерв» может действовать в интересах Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса.

РБК направил запросы в «РАВ Агро», Россельхозбанк и PPF Group.

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PPF Group купила «РАВ Агро» в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов Рона Изаки, Игоря Хейфица и Гада Биттана. Тогда «РАВ Агро» принадлежали 164,5 тыс. га земель в нескольких регионах. Впоследствии активы постепенно распродавались. В частности, в 2018 году дивизион в Орловской области, в которой у «РАВ Агро» было более 36 тыс. га, выкупил АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников.

Для PPF «РАВ Агро» был единственной инвестицией в сельское хозяйство. Как отметили источники «Коммерсанта», группа искала покупателей на актив последние несколько лет. Агробизнес «мог не оправдать завышенных ожиданий», полагают они.

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По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, на конец 2021 года сельскохозяйственные земли в Воронежской области стоили около 110 тыс. руб. за гектар. Таким образом, активы «РАВ Агро» можно оценить в 7,26 млрд руб.

По состоянию на май 2021 года агрокомплекс контролировал 66 тыс. га на юге России, что соответствует третьему месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Помимо этого, в начале года связанные с агрокомплексом структуры стали владельцами хозяйств в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, которые ранее входили в принадлежавшую ГК «Регион» Сергея Сударикова «АГРА Групп».

В конце марта PPF начала избавляться от коммерческой недвижимости и передала группе ИСТ Александра Несиса более 200 га в Москве и регионах. Источники «Коммерсанта» на рынке недвижимости назвали сделки «дружественной передачей активов» на время, пока не спадет геополитическая напряженность. По словам собеседника издания, близкого к PPF Group, компания не планирует полностью уходить из России.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Екатерина Костина
PPF Александр Ткачев Агрокомплекс
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