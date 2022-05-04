Чешская PPF Group вышла из агробизнеса в России
Структуры чешской PPF Group в конце апреля вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который выращивает зерновые на 66 тыс. га и управляет молочными фермами в Воронежской области, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», в котором 99% принадлежит гендиректору Евгению Свистулу, а 1% — Россельхозбанку.
По словам источников «Коммерсанта», «Земельный резерв» может действовать в интересах Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса.
РБК направил запросы в «РАВ Агро», Россельхозбанк и PPF Group.
PPF Group купила «РАВ Агро» в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов Рона Изаки, Игоря Хейфица и Гада Биттана. Тогда «РАВ Агро» принадлежали 164,5 тыс. га земель в нескольких регионах. Впоследствии активы постепенно распродавались. В частности, в 2018 году дивизион в Орловской области, в которой у «РАВ Агро» было более 36 тыс. га, выкупил АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников.
Для PPF «РАВ Агро» был единственной инвестицией в сельское хозяйство. Как отметили источники «Коммерсанта», группа искала покупателей на актив последние несколько лет. Агробизнес «мог не оправдать завышенных ожиданий», полагают они.
По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, на конец 2021 года сельскохозяйственные земли в Воронежской области стоили около 110 тыс. руб. за гектар. Таким образом, активы «РАВ Агро» можно оценить в 7,26 млрд руб.
По состоянию на май 2021 года агрокомплекс контролировал 66 тыс. га на юге России, что соответствует третьему месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Помимо этого, в начале года связанные с агрокомплексом структуры стали владельцами хозяйств в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, которые ранее входили в принадлежавшую ГК «Регион» Сергея Сударикова «АГРА Групп».
В конце марта PPF начала избавляться от коммерческой недвижимости и передала группе ИСТ Александра Несиса более 200 га в Москве и регионах. Источники «Коммерсанта» на рынке недвижимости назвали сделки «дружественной передачей активов» на время, пока не спадет геополитическая напряженность. По словам собеседника издания, близкого к PPF Group, компания не планирует полностью уходить из России.