Ростуризм предложил ввести в России мультивизы по аналогии с шенгенскими

Что предлагает Ростуризм

Одно из основных предложений Ростуризма — ввести для иностранцев многократные визы. Согласно действующим визовым правилам МИД, туристы могут получить для поездки в Россию только однократную или двукратную визу со сроком действия до 30 дней (для деловых поездок многократная виза предусмотрена). Ростуризм предлагает ввести классические туристические визы «с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет», уточнил представитель ведомства. Срок оформления классической визы предлагают сократить до трех рабочих дней. Туристам, которые в этом году уже получили российские визы, но не смогли приехать из-за связанных с коронавирусом ограничений, Ростуризм предлагает дать возможность оформить их повторно бесплатно.

Единую электронную визу, которая может появиться в России с 1 января 2021 года, в Ростуризме также предлагают сделать многократной на срок 90-120 дней и разрешить оформлять ее хотя бы за три месяца до предполагаемой поездки. Это позволит планировать путешествие в Россию заранее, и бронировать отели и другие туруслуги по выгодным ценам. В ведомстве подчеркивают, что российская электронная виза должна быть доступной для иностранных туристов и конкурентоспособной по сравнению, например, с шенгенской визой.

Еще одно предложение — смягчение безвизового режима для пассажиров, которые едут через Россию транзитом. Например, предлагается разрешать безвизовый въезд на 72 часа транзитным пассажирам самолетов с подтвержденной датой вылета и на 24 часа — пассажирам круизных судов, чтобы у туристов появилась возможность сделать Россию точкой старта круиза, или иметь возможность выехать из страны другим видом транспорта, если круиз заканчивается в России.

Как Россия меняет визовый режим

Россия — одна из стран с наиболее жесткими визовыми требованиями, отмечалось в материалах Российского совета по международным делам. В 2019 году Россия была на 123 месте из 140 стран по уровню международной открытости (этот показатель учитывает, в частности, обременительные для туристов визовые требования) в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий (Travel and Tourism Competitiveness Index), подготовленного экспертами Всемирного экономического форума.

Сейчас российские власти по поручению президента Владимира Путина уже рассматривают варианты смягчения визового режима. Во вторник 21 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ввести с 1 января 2021 года новую категорию единой электронной виз для иностранцев, приезжающих в качестве туристов, с гостевыми и деловыми визитами или для посещения экономических, спортивных и других мероприятий. Речь идет об однократных визах, которые оформляются на 60 дней — с ней иностранцы смогут находиться в России до 16 суток. Список стран, чьи граждане смогут воспользоваться электронной визой, ограничен — его определит правительство.

Как работает электронная виза В качестве эксперимента электронная виза уже действует в трех российских регионах. С 2017 года по электронной визе на Дальний Восток могут въехать граждане 18 стран (в их число, правда, не входят США и страны ЕС). С 1 октября 2019 года в Калининградскую область, Петербург и Ленинградскую область могут приехать по электронной визе граждане более чем 50 стран (в том числе Германии, Дании, Литвы, Латвии, Норвегии и Польши). Для получения визы нужно заполнить анкету онлайн — она оформляется бесплатно в течение четырех дней, для нее не нужны приглашения, брони гостиницы или документы, подтверждающие цель поездки в Россию. Электронная виза однократная и выдается на 30 дней, по ней иностранец может находиться в России 8 суток.

Внесенный в Госдуму законопроект о введении электронных виз Ростуризм предлагает рассмотреть «в ускоренном порядке как одну из антикризисных мер», а нормативно-правовые акты и список стран, для которых будет применятся «единая электронная однократная виза», опубликовать не позднее 1 сентября 2020 года. Если эти документы будут опубликованы позже, например, в декабре, туроператоры не смогут сформировать предложения с учетом электронной визы, и Россия, по оценке Ростуризма, недополучит около 1 млн туристов, а бюджет страны — около 100-110 млрд руб. Список стран, чьи граждане смогут получить электронную визу, должен быть шире, чем тот, который действует для Калининграда и Санкт-Петербурга, полагают в Ростуризме.

Что думают туроператоры

Предложения Ростуризма очень актуальны, и если они будут приняты, это облегчит ситуацию для въездного туризма, считает гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко. По ее словам, визы всегда были одной из самых больших проблем, усложнявших для иностранцев возможность поездки в Россию.

Российская виза выдается однократно на срок поездки и стоит не дешево, в то время как страны ЕС, например, выдают россиянам многократные шенгенские визы на полгода и больше, указывает гендиректор «Тари Тур». На оформление российской визы интурист, по оценкам Левченко, тратит в среднем около двух недель и не менее $60. В этом году для въездного туризма ожидался хороший сезон: у туроператоров было много заявок, и туристы, которые собирались приехать в апреле и мае, уже получили визы, но воспользоваться ими не смогут. При переносе поездки на более поздний срок визы придется получать заново, указывает Левченко. У «Тари Тур» таких клиентов как минимум 500 или 600 человек, а в случае аннуляции туров с датами поездки в июне и июле, речь может идти о десятках тысяч туристов.

Предлагаемые меры будут способствовать развитию въездного туризма, считает представитель TUI в России: чем проще и быстрее получить визу, тем больше шансов, что турист выберет именно эту страну, а получив многократную визу, он, скорее всего воспользуется возможностью вернуться.

Российский союз туриндустрии не раз заявлял о необходимости введения многократных виз, отмечает почетный президент союза Сергей Шпилько. По его словам, граждане большинства стран-доноров туристических потоков, за исключением азиатских, привыкли путешествовать без виз, и необходимость получать их для таких туристов обременительно. Чтобы быть конкурентоспобной на мировом рынке, России нужен безвизовый режим с экономически развитыми и безопасными с миграционной точки зрения странами, но для развития въездного туризма важны любые эффективные шаги, в том числе электронные и многократные визы, указывает Шпилько.

Он надеется, что из-за ситуации с коронавирусом процесс внедрения электронных виз не затянется, а стоимость визы не девальвирует упрощение процедуры. «На мировом рынке есть закон: тот, кто зарабатывает на визах, не зарабатывает на туризме», — резюмирует Шпилько.