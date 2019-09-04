Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира

Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года. Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report публикуется раз в два года, версия 2019 года (.pdf) опубликована на сайте организации.

В этот раз Россия заняла в рейтинге 98-е место (5,1 балла). Такое же количество баллов набрали Аргентина, Сьерра-Леоне, Эфиопия и Камбоджа. При составлении рейтинга учитываются данные по распространенности терактов, данные о работе полиции, наличию в стране вооруженных конфликтов, уровню преступности и пр.

Наиболее безопасной страной для посещения туристами, по версии экспертов ВЭФа, стала Финляндия, набравшая 6,7 балла из 7 возможных. Она уже возглавляла рейтинг в 2017 году. За Финляндией следуют Исландия и Оман, получившие по 6,5 балла. В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Самыми опасными из 140 государств рейтинга были признаны Сальвадор (3 балла), Нигерия (3,1 балла) и Йемен (3,2 балла).

Испания, возглавившая рейтинг общей туристической привлекательности, с точки зрения безопасности оказалась на 16-й строчке рейтинга (6,1 балла). Франция — вторая по привлекательности для туристов — на 51-й позиции с точки зрения безопасности (5,7 балла).

Всемирный экономический форум был создан в 1971 году, это швейцарская неправительственная организация. Исследования, которые оценивают страны с точки зрения конкурентоспособности в сфере туризма, организация регулярно публикует с 2007 года.