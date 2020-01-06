ОАЭ одобрили выдачу многократных туристических виз на пять лет

ОАЭ одобрили выдачу многократных туристических виз на пять лет

Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных туристических виз на пять лет. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Премьер-министр отметил, что визы на пять лет будут доступны для граждан всех стран. Он добавил, что ОАЭ ежегодно принимают 21 млн туристов и ставят своей целью стать основным туристическим направлением в мире.

В марте 2019 года правительство ОАЭ разрешило выдавать определенным категориям иностранных граждан резидентские визы сроком на пять и на десять лет. Заявку на получение таких виз могут подавать инвесторы, бизнесмены, ученые, специалисты высокой квалификации и одаренные студенты.