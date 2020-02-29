В Финляндии предложили отменить визы для жителей Петербурга

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил инициатором создания особой экономической зоны (ОЭЗ), которая объединила бы города Юго-Восточной Финляндии, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщает финское издание Uutisvuoksi.



Согласно инициативе, в такой зоне необходимо обеспечить свободное передвижение капитала, товаров и услуг, а также отменить визовые ограничения на поездки жителей. По словам Лайне, необходимо также ускорить процесс выдачи в ОЭЗ разрешений на работу. Создание такой зоны способствовало бы развитию бизнес как в России, так и в Финляндии, считает автор инициативы.

При этом в разговоре с РБК Петербург Лайне отметил, что его предложение — начальная стадия для работы в этом направлении. Вскоре оно будет разработано более подробно, пообещал он.

В 2019 году власти Финляндии выдали россиянам 790 тыс. виз, что превысило аналогичный показатель за 2018 год на 18%. При этом 83% из низ были оформлены в Санкт-Петербурге, уточняет портал Yle со ссылкой на МИД Суоми.