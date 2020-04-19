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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт назвал вероятные тенденции в туризме после пандемии коронавируса

Туриндустрия довольно быстро вернет свои позиции после победы над коронавирусной инфекцией, однако некоторые привычки путешественников могут измениться. Об этом рассказал профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма в интервью «РИА Новости».

По его мнению, нынешняя пандемия отличается от предыдущих. Но опыт прошлых кризисов показывает, что туристическая отрасль восстановится очень быстро.

Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж
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Чир не исключает, что некоторые популярные направления — особенно Китай, США, Испания и Италия — будут какое-то время не столь востребованы среди путешественников. «Но в то же время я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений», — сказал профессор.

Из-за пандемии COVID-19, по мнению Чира, какое-то время может быть популярным внутренний и экотуризм. Эксперт считает, что поведение людей в путешествиях после отркытия границ может претерпеть изменения.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Например, может быть так, что люди будут готовы платить больше за проезд в вагонах с малым числом пассажиров», — говорит Чир. Он считает, что могут повыситься требования к санитарным нормам в отелях, хостелах, на круизных судах.

Это может потребовать от туроператоров изменить свои стандарты безопасности и гигиены.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В апреле глава Ростуризма Зарина Догузова в письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко сообщила, что потери российского турбизнеса к концу первого полугодия 2020-го достигнут 1,5 трлн руб.

По ее словам, продажи в отрасли из-за пандемии коронавируса упали практически до нуля. Под угрозой увольнения оказались около 1,6 млн человек, а количество предприятий туризма значительно сократится, что скажется на экономике. По мнению Догузовой, на возвращение к докризисному уровню туристической сфере понадобится не менее трех лет.

Теги: коронавирус, туризм, эпидемия
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