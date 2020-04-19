Эксперт назвал вероятные тенденции в туризме после пандемии коронавируса

Туриндустрия довольно быстро вернет свои позиции после победы над коронавирусной инфекцией, однако некоторые привычки путешественников могут измениться. Об этом рассказал профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма в интервью «РИА Новости».

По его мнению, нынешняя пандемия отличается от предыдущих. Но опыт прошлых кризисов показывает, что туристическая отрасль восстановится очень быстро.

Чир не исключает, что некоторые популярные направления — особенно Китай, США, Испания и Италия — будут какое-то время не столь востребованы среди путешественников. «Но в то же время я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений», — сказал профессор.

Из-за пандемии COVID-19, по мнению Чира, какое-то время может быть популярным внутренний и экотуризм. Эксперт считает, что поведение людей в путешествиях после отркытия границ может претерпеть изменения.