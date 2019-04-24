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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Бизнес ,  
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СМИ Белоруссии узнали о 1 млн тонн скопившейся «грязной» нефти из России
«Беларусь 1» сообщил о сложных переговорах Минска с российской «Транснефтью» по компенсации за поставку «грязной нефти». По утверждению телеканала, российские партнеры не дали «никакого ответа», как намерены решать ситуацию
Фото: Василий Малашенков / ТАСС

На белорусском участке трубопровода «Дружба» в резервуарах скопилось более 1 млн т поступившей из России загрязненной нефти. Об этом стало известно из сюжета, показанного в эфире телеканала «Беларусь 1».

Прошедшие накануне переговоры белорусской стороны с российской «Транснефтью» о возобновлении поставок качественного сырья и компенсации ущерба белорусским заводам и белорусской экономике в целом авторы сюжета назвали сложными. «Увы, российские партнеры не смогли дать никакого ответа о том, как собираются разрешать ситуацию», — констатировала автор сюжета.

«Нет ответа и по проблеме вытеснения ядовитой нефти из резервуаров белорусского участка «Дружбы». С четверга здесь скопилось более миллиона тонн опасной некондиции», — сказано в сюжете. В нем также уточняется, что белорусская сторона предлагает вытеснить смесь через Унечу до Усть-Луги, освободив тем самым магистральные артерии. «К сожалению, проблемы белорусских коллег в России считают второстепенными и ссылаются на обязательства перед другими партнерами», — говорится в сюжете.

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«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

В нем также подчеркивается, что «при самом негативном развитии событий» Белоруссия «будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе».

На прошлой неделе «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества преступаемой в республику российской нефти марки Urals. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко пояснила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В «Транснефти» проблему признали и пообещали исправить ее в ближайшее время. Компания выяснила, что источник загрязнения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара — Унеча.

Бизнес
Белоруссия потребует компенсацию от «Транснефти» за некачественную нефть


Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков говорил, что концерн будет требовать компенсации от российской «Транснефти» за поставку некачественной нефти. В среду 24 апреля, в «Белнефтехиме» сообщили, что соответствующая стандартам нефть начала подаваться на НПЗ «Нафтан».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белоруссия
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