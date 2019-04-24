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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В Минске заявили о возобновлении подачи из России качественной нефти
В концерне «Белнефтехим» сообщили, что соответствующая стандартам нефть начала подаваться на НПЗ «Нафтан» по северной ветке трубопровода «Дружба». Ранее загрузка «Нафтана» была вынужденно сокращена вдвое
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» (Фото: Виктор Толочко / ТАСС)

По северной ветке трубопровода «Дружба» на НПЗ «Нафтан» в белорусском Новополоцке возобновилась подача качественной российской нефти, сообщает агентство БелТА со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

​«Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут — Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке», — сообщили в концерне (цитата по БелТА).

Накануне зампред концерна Владимир Сизов говорил, что из-за проблем, возникших в связи с поступлением из России загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, загрузку «Нафтана» пришлось снизить вдвое, а Мозырского НПЗ — на 40%.

​На последнем ситуация с подачей нефти пока не изменилась. «Качество нефти на данный момент не улучшилось», — отметили в «Белнефтехиме».

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». 23 апреля замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил о приостановке экспорта бензина и других светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, авиационный керосин и т.д.).

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков говорил, что концерн будет требовать компенсации от российской «Транснефти» за поставку некачественной нефти.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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