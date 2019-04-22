«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.

Сырье, идущее в Белоруссию, оказалось загрязнено хлорорганическими соединениями. Эти примеси создают угрозу для оборудования двух белорусских НПЗ, усиливая коррозию выхода из строя катализаторные системы. Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил, что содержание примесей превышает допустимое более чем в 20 раз. Из-за сложившейся технологической угрозы руководство НПЗ «Нафтан» приняло решение сократить загрузку завода на 40%.

О проблемах с нефтью, поступающей из России, ранее сообщало белорусское предприятие «Белнефтехим». В пресс-службе заявляли, что в российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», были обнаружены хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». 19 апреля компания «Транснефть» подтвердила наличие проблемы и пообещала исправить ее к началу следующей недели.