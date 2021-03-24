СМИ узнали о перебоях с закупками сахара и масла

«Месячная потребность в сахаре-песке у крупной торговой сети в РФ составляет 5 тыс. т, а в марте компании заказывали у производителей по 25 тыс. т продукции. Этого объема могло хватить на несколько месяцев вперед, но изготовители не хотели работать по такому сценарию, тем более излишков сахара у них не было», — рассказал источник издания. Он добавил, что правительство до сих пор обсуждает введение «исторического принципа» при реализации соглашения о стабилизации цен. Его суть заключается в том, что сегодня компания может закупить столько же продукции, сколько и вчера, а не в десять раз больше.
В Российском союзе производителей сахара и Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на запрос издания. В пресс-службе Масложирового союза ему сказали, что, по данным организации, перебоев с поставками подсолнечного масла в розничные сети нет.
В пресс-службе Минсельхоза изданию ответили, что участники соглашения о стабилизации цен выполняют свои обязательства в полном объеме. Производители сахара и подсолнечного масла отгружают продукцию в объемах, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, сказали в ведомстве.
«Известия» заметили, что в столице уже начали возникать ситуации, когда полка с сахаром-песком по фиксированной цене пустует, в то время как более дорогой товар в магазине есть. С такими проблемами, по данным издания, в частности, столкнулась сеть «Магнолия» в центральном округе Москвы.
В компании «Магнолия» изданию сказали, что проблемы с закупками сахара и масла решают в рабочем порядке. Товар в достаточном количестве присутствует на распределительном центре сети, отметил представитель ретейлера. Возможное отсутствие продукции в каких-либо точках может быть связано, например, с неправильным планированием заказа со стороны магазина, добавил он.
«Известия» направили запрос в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro Cash & Carry и «Ленту». В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» не ответили.
После того как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен, правительство в декабре 2020 года установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Оптовую цену на сахар-песок ограничили 36 руб. за килограмм, на подсолнечное масло — 95 руб. за литр.
После заморозки цен ретейлеры в середине января также сообщали о проблемах при закупках. Небольшие и средние торговые сети пожаловались на то, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня, писал «Коммерсантъ».
Позже в Счетной палате предупредили, что регулирование цен может привести к дефициту. В ведомстве допустили, что производители, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений, поскольку им невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам. В Минсельхозе, комментируя опасения Счетной палаты, заявили, что, а России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация и возникновения дефицита каких-либо продуктов не ожидается.
Изначально предельные цены на сахар и масло были установлены до 1 апреля. Однако 22 марта правительство сообщило, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность. Заморозку цен на сахар планируется продлить на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.