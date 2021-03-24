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СМИ узнали о перебоях с закупками сахара и масла

Ретейлеры столкнулись с проблемах с закупками сахара и подсолнечного масла, узнали «Известия». Ранее власти допустили, что продлят заморозку цен на эти продукты
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ретейлеры столкнулись с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, со ссылкой на два источника на рынке сообщили «Известия».

Речь идет об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля, сообщил один из собеседников издания. Прежде всего это касается региональных компаний и несетевой розницы, отметил источник издания в отрасли, участвующий в межведомственных совещаниях.

Крупный ретейл также столкнулся с подобными проблемами, сообщил другой собеседник издания в отрасли. По его словам, некоторые производители сахара периодически не отпускают торговым компаниям продукцию по рекомендуемым ценам. Иногда сети вынуждены закупать товар, который стоит на три–пять рублей дороже фиксированной цены в 36 руб. за килограмм, сказал источник. Однако пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут, напомнил он. Бизнес уже выносил эти проблемы на обсуждение в ходе совещаний Минпромторга и Минсельхоза, сказал собеседник издания.

Источник добавил, что уже были случаи, когда производители отказывались поставлять торговым сетям продукцию в запрашиваемых объемах. К примеру, в марте ретейлеры попытались резко увеличить закупки сахара-песка. Компании начали готовиться к тому, что соглашение о стабилизации цен прекратит действовать с 1 апреля (22 марта правительство заявило о готовности продлить его по меньшей мере еще на два месяца). Тогда рынок понимал, что изготовители сахара могут резко повысить его отпускную цену.

Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло
Экономика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

«Месячная потребность в сахаре-песке у крупной торговой сети в РФ составляет 5 тыс. т, а в марте компании заказывали у производителей по 25 тыс. т продукции. Этого объема могло хватить на несколько месяцев вперед, но изготовители не хотели работать по такому сценарию, тем более излишков сахара у них не было», — рассказал источник издания. Он добавил, что правительство до сих пор обсуждает введение «исторического принципа» при реализации соглашения о стабилизации цен. Его суть заключается в том, что сегодня компания может закупить столько же продукции, сколько и вчера, а не в десять раз больше.

В Российском союзе производителей сахара и Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на запрос издания. В пресс-службе Масложирового союза ему сказали, что, по данным организации, перебоев с поставками подсолнечного масла в розничные сети нет.

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В пресс-службе Минсельхоза изданию ответили, что участники соглашения о стабилизации цен выполняют свои обязательства в полном объеме. Производители сахара и подсолнечного масла отгружают продукцию в объемах, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, сказали в ведомстве.

«Известия» заметили, что в столице уже начали возникать ситуации, когда полка с сахаром-песком по фиксированной цене пустует, в то время как более дорогой товар в магазине есть. С такими проблемами, по данным издания, в частности, столкнулась сеть «Магнолия» в центральном округе Москвы.

В Минсельхозе исключили скачкообразный рост цен на сахар
Бизнес

В компании «Магнолия» изданию сказали, что проблемы с закупками сахара и масла решают в рабочем порядке. Товар в достаточном количестве присутствует на распределительном центре сети, отметил представитель ретейлера. Возможное отсутствие продукции в каких-либо точках может быть связано, например, с неправильным планированием заказа со стороны магазина, добавил он.

«Известия» направили запрос в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro Cash & Carry и «Ленту». В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» не ответили.

После того как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен, правительство в декабре 2020 года установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Оптовую цену на сахар-песок ограничили 36 руб. за килограмм, на подсолнечное масло — 95 руб. за литр.

После заморозки цен ретейлеры в середине января также сообщали о проблемах при закупках. Небольшие и средние торговые сети пожаловались на то, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня, писал «Коммерсантъ».

Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Позже в Счетной палате предупредили, что регулирование цен может привести к дефициту. В ведомстве допустили, что производители, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений, поскольку им невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам. В Минсельхозе, комментируя опасения Счетной палаты, заявили, что, а России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация и возникновения дефицита каких-либо продуктов не ожидается.

Изначально предельные цены на сахар и масло были установлены до 1 апреля. Однако 22 марта правительство сообщило, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность. Заморозку цен на сахар планируется продлить на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Автор
Виктория Полякова
сахар подсолнечное масло продукты дефицит ретейлеры
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