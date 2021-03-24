СМИ узнали о перебоях с закупками сахара и масла

Ретейлеры столкнулись с проблемах с закупками сахара и подсолнечного масла, узнали «Известия». Ранее власти допустили, что продлят заморозку цен на эти продукты

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ретейлеры столкнулись с проблемами при закупках сахара-песка и подсолнечного масла, со ссылкой на два источника на рынке сообщили «Известия».

Речь идет об устойчивой тенденции, которая проявилась в середине февраля, сообщил один из собеседников издания. Прежде всего это касается региональных компаний и несетевой розницы, отметил источник издания в отрасли, участвующий в межведомственных совещаниях.

Крупный ретейл также столкнулся с подобными проблемами, сообщил другой собеседник издания в отрасли. По его словам, некоторые производители сахара периодически не отпускают торговым компаниям продукцию по рекомендуемым ценам. Иногда сети вынуждены закупать товар, который стоит на три–пять рублей дороже фиксированной цены в 36 руб. за килограмм, сказал источник. Однако пропорционально повысить стоимость продукции на полке торговые сети не могут, напомнил он. Бизнес уже выносил эти проблемы на обсуждение в ходе совещаний Минпромторга и Минсельхоза, сказал собеседник издания.

Источник добавил, что уже были случаи, когда производители отказывались поставлять торговым сетям продукцию в запрашиваемых объемах. К примеру, в марте ретейлеры попытались резко увеличить закупки сахара-песка. Компании начали готовиться к тому, что соглашение о стабилизации цен прекратит действовать с 1 апреля (22 марта правительство заявило о готовности продлить его по меньшей мере еще на два месяца). Тогда рынок понимал, что изготовители сахара могут резко повысить его отпускную цену.