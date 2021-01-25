Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен

В ведомстве допустили, что производители, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений. В Счетной палате полагают, что им невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам

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Соглашения между правительством, ФАС и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания могут привести к их дефициту. Об этом говорится в докладе «Экономический мониторинг 13.01.2021–20.01.2021», который опубликовала Счетная палата.

В ведомстве согласились с тем, что административное ограничение роста цен на продукты питания направлено на поддержку групп населения с низким доходом. «В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в публикации.

Как отметили авторы доклада, «производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль».

По мнению экспертов Счетной палаты, товарные потоки будут перенаправляться на экспорт или на склады в ожидании отмены заморозки цен. В качестве подтверждения этого довода приводятся сообщения об отказе производителей продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло.

Также в Счетной палате допустили возникновения дефицита из-за ажиотажного спроса на продукты по сниженным ценам, а также ускорение роста цен после отмены ограничений.

При этом в ведомстве назвали положительным результатом тот факт, что цены на сахар по итогам декабря снизились на 4%, а цены на хлеб, крупы и бобовые стабилизировались.

РБК направил запрос в правительство, Минсельхоз, Минпромторг и в ФАС.

В декабре предельные цены были установлены на сахар и подсолнечное масло, после того как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен. Розничную стоимость литра масла ограничили 110 руб., килограмма сахара — 45 руб.

Тогда же, в декабре, Путин подчеркивал, что цены на макароны выросли на 10,5%, президент назвал это недопустимым.

21 января «Коммерсантъ» сообщил, что на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе замглавы Минсельхоза Оксана Лут допустила установку предельных цен на зерно и макароны. При этом в ведомстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.