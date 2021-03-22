Власти допустили продление заморозки цен на сахар и масло

Действующие до 1 апреля 2021 года соглашения, обязывающие производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут продлить как минимум на два месяца, до конца мая

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Власти готовятся продлить соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения. Информацию о том, что продление соглашений обсуждается, подтвердили РБК и два источника, близких к профильным ведомствам, об этом слышали также четыре источника на рынке ретейла. Речь идет о продлении регулирования цен на оба продукта — на сахар и подсолнечное масло — до конца мая, уточняют собеседники РБК.

Вопрос о продлении действия соглашений обсуждался в понедельник, 22 марта, на совещании в правительстве, уточняют два собеседника РБК. По их словам, установленные в декабре предельные цены на эти продукты не вырастут и останутся на том же уровне, а производители получат от государства поддержку. «[Предельная] цена будет та же, но чтобы производители не поднимали цены, их будут субсидировать», — говорит один из собеседников РБК, уточняя, что речь идет о сахаре.

Цены на сахар и масло участники рынка и государство договорились заморозить в декабре после того, как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. Соглашения, предусматривающие, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за 1 л и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря. Предельные цены установили на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Основное обсуждение идет на стороне правительства и поставщиков, уточняет один из источников РБК. Переговоры ведутся между Минсельхозом, Минпромторгом и поставщиками, сети они просто уведомят, подтверждает другой собеседник РБК. В Масложировом союзе РБК сообщили, что у них нет информации о продлении ценовых соглашений, в Союзроссахаре от комментариев отказались. Так же поступили и в Ассоциации компаний розничной торговли. РБК направил запросы в Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономики.