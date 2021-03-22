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Власти допустили продление заморозки цен на сахар и масло

Действующие до 1 апреля 2021 года соглашения, обязывающие производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут продлить как минимум на два месяца, до конца мая
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти готовятся продлить соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения. Информацию о том, что продление соглашений обсуждается, подтвердили РБК и два источника, близких к профильным ведомствам, об этом слышали также четыре источника на рынке ретейла. Речь идет о продлении регулирования цен на оба продукта — на сахар и подсолнечное масло — до конца мая, уточняют собеседники РБК.

Вопрос о продлении действия соглашений обсуждался в понедельник, 22 марта, на совещании в правительстве, уточняют два собеседника РБК. По их словам, установленные в декабре предельные цены на эти продукты не вырастут и останутся на том же уровне, а производители получат от государства поддержку. «[Предельная] цена будет та же, но чтобы производители не поднимали цены, их будут субсидировать», — говорит один из собеседников РБК, уточняя, что речь идет о сахаре.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Цены на сахар и масло участники рынка и государство договорились заморозить в декабре после того, как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. Соглашения, предусматривающие, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за 1 л и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря. Предельные цены установили на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Основное обсуждение идет на стороне правительства и поставщиков, уточняет один из источников РБК. Переговоры ведутся между Минсельхозом, Минпромторгом и поставщиками, сети они просто уведомят, подтверждает другой собеседник РБК. В Масложировом союзе РБК сообщили, что у них нет информации о продлении ценовых соглашений, в Союзроссахаре от комментариев отказались. Так же поступили и в Ассоциации компаний розничной торговли. РБК направил запросы в Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономики.

В конце февраля исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что производители готовы поддерживать оптовые цены на подсолнечное масло на уровне 95 руб./л и после окончания действия соглашений — до конца августа. Производители готовы пойти на этот шаг, чтобы избежать введения экспортной пошлины на подсолнечное масло.

На какие продукты потребовался контроль цен

В декабре Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, отметил существенное подорожание ряда продуктов. Например, цены на сахар, по словам президента, выросли на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Рост цен не объяснишь пандемией, это «динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», указывал президент.

В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, «люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания», говорил Путин главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Принять к 14 декабря меры, которые позволят снизить цены на продукты, вслед за президентом потребовал от правительства премьер Михаил Мишустин. Помимо соглашений, стабилизирующих цены на сахар и подсолнечное масло, правительство приняло и другие меры: для зерновых и масличных были введены экспортные квоты и пошлины. Минэкономразвития также предлагало установить экспортную пошлину на подсолнечное масло, но пока эта мера не вводилась.

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Авторы
Елена Сухорукова, Анна Левинская
При участии
Ирина Парфентьева
цены на продукты заморозка цен сахар подсолнечное масло
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