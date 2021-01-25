Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями

Что говорят чиновники

Оптовые цены на сахар и подсолнечное масло снижаются, настаивает представитель Минсельхоза. Он приводит следующие данные: 1 кг сахарного песка у производителей по состоянию на 13 января стоил 36,2 руб. (то есть всего на 20 коп. дороже, чем зафиксировано в соглашениях), подсолнечное масло — 86,7 руб. за 1 кг (соответствует 79,76 руб. за 1 л, что более чем на 15 руб. меньше, чем обещано). К соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и почти 100% рынка сахара, «все участники исполняют свои обязательства в полном объеме», уверяют в министерстве, добавляя, что незначительное превышение цен производителей на сахар «связано с исполнением ранее подписанных договоров, а также экспортных контрактов».

После подписания соглашений «в целом прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла», настаивает и представитель Минпромторга, ссылаясь на сведения Федеральной налоговой службы, основанной на информации от онлайн-касс. По данным на 20 января, средняя цена по всем организациям, присоединившихся к соглашениям на сахар, составила 43,90 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 100,01 руб. за 1 л.

Средние цены с учетом тех, кто к соглашениям не присоединился, представитель Минпромторга не назвал.

Динамика цен на подсолнечное масло для потребителей будет зависеть от того, насколько добросовестно исполняют условия соглашения производители и сети, передал через пресс-службу замминистра экономического развития Владимир Ильичев. Компании, присоединившиеся к соглашениям о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, в целом их соблюдают, говорит представитель ФАС.

Меры, принятые правительством для борьбы с ростом цен на продукты питания первой необходимости, оцениваются как эффективные и энергичные, заявил 21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что говорят производители и ретейлеры

Предприятия, входящие в Масложировой союз России, не только выполняют соглашения, но и сохранили цены на подсолнечное масло, которые на момент подписания соглашений были ниже 95 руб. за 1 л, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Получить комментарий Союза сахаропроизводителей России не удалось.

Все сети, входящие в Ассоциации компаний розничной торговли (Billa, Metro Cash & Carry, X5 Retail Group, «Ашан», «Лента», «Магнит», и др.), и их поставщики поставляют и продают сахар и подсолнечное масло «по установленным в соглашении с правительством ценам, а в ряде случаев устанавливаются даже ниже», настаивает представитель ассоциации.

Все цены в магазинах группы на российское подсолнечное масло и белый сахар-песок соответствуют уровням, установленным в документе, поддерживает представитель Х5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). Отличие может быть только в тех регионах, где местные власти установили специальный повышающий коэффициент, добавляет собеседник РБК. Речь идет, например, об отдельных труднодоступных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, где предельную стоимость продуктов определяют власти регионов.

РБК направил также запрос в сети «Магнит», «Ашан» и «Лента».

Как объясняет свои расчеты Росстат

Росстат каждую неделю отслеживает цены на 106 товаров и услуг чуть менее чем в 82 тыс. торговых организациях и в предприятиях сферы услуг, уточнили РБК в пресс-службе этого ведомства. Цены на продовольственные товары фиксируются как в сетевых магазинах (всего около 2,8 тыс.), так и в несетевых — это, например, отдельные магазины, торговые точки на продовольственных рынках и ярмарках, где продукты продаются в палатках и киосках (всего 10,1 тыс. подобных точек).

Методология расчета следующая: по каждому товару берутся цены на полке на три-пять торговых марок, пользующихся наибольшим спросом у потребителя. То есть при оценке средней цены, например, на сахар, могут учитываться и товары, стоимость которых соответствует обещанным параметрам (до 46 руб. за 1 кг), и товары с более высокими ценниками. В выборку попадает сахар-песок, изготовленный из сахарной свеклы и не содержащий добавок коричневого тростникового сахара-песка, а также кленового, пальмового, кокосового. В соглашениях зафиксирована цена на белый сахар-песок, изготовленный по ГОСТу 33222-2015, произведенный в России из отечественного сырья, без смеси с другими видами сахара, примесей и добавок.

В выборку по подсолнечному маслу попадает масло дезодорированное, рафинированное и нерафинированное, без добавления других видов масел и наполнителей (перца, чеснока и т.п.). При этом в соглашениях зафиксированы цены только на рафинированное дезодорированное масло, произведенное в России без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок, напоминает Мальцев из Масложирового союза. Из-за того, что Росстат учитывает и расценки на нерафинированное масло, которое стоит дороже, и возможны отклонения по средней цене, полагает эксперт.

В традиционной рознице (это, например, распространенные по всей России магазины «Продукты», где продают товары повседневного спроса), а также в региональных торговых сетях средние цены на продукты, включая продажи по промоакциям, как правило, выше, чем в федеральных торговых сетях, указывает партнер Bain&Company Евгений Белащенко. Из-за меньшего оборота эти игроки получают менее выгодные условия от поставщиков (например, в локальных торговых сетях инвестиции в промоакции ограничены, а в традиционной рознице они практически полностью отсутствуют), и в традиционной рознице средняя цена продуктов может отличаться от средней цены у федеральных ретейлеров до 30%, добавляет эксперт.

Доля топ-10 крупнейших торговых сетей, продающих товары повседневного спроса (FMCG), на рынке розничной торговли продовольствием по итогам 2020 года превысит 38%, оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в 2020 году ценовая конкуренция на розничном рынке России значительно усилилась, «поэтому говорить о значимом влиянии какого-либо ретейлера или группы ретейлеров на розничные цены не очень корректно: крупнейшие сети активно мониторят цены друг у друга, особенно по ключевым товарам, что способствует их снижению».

К соглашениям присоединились около 50% ретейлеров, а «работа по ценам в несетевом секторе требует времени», констатирует представитель Минпромторга. По его словам, региональным властям уже было поручено обеспечить максимальное присоединение к соглашениям местных производителей, дистрибьюторов и розницы и контролировать выполнение их условий.