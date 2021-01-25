Минсельхоз ответил на опасения Счетной палаты о риске дефицита продуктов

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В России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация, и возникновения дефицита каких-либо продуктов не ожидается, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. Таким образом в ведомстве ответили на опасения Счетной палаты, предупредившей о риске дефицита продуктов из-за регулирования цен.

«Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Тех мер, которые приняло правительство, «будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации», полагают в ведомстве. Там добавили, что каких-либо дополнительных ограничений не прорабатывают.

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