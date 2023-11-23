Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

«Быть россиянином в Дубае стало сложнее», — рассказали Bloomberg юристы. Местные банки требуют больше документов для открытия счетов и оформления переводов из-за санкций, счета россиян блокируются

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Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за счетами российских компаний из-за усиления давления со стороны США по вопросу соблюдения международных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько бизнесменов и консультантов.

Проведение банковских операций для российских компаний становится все сложнее, случаи отказов участились из-за стремления властей ОАЭ не подвергать себя лишнему риску. Кроме того, чиновники Эмиратов стремятся закрыть «очевидные пробелы» в исполнении санкций из-за намерения выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Банки ОАЭ начали требовать от россиян дополнительную документацию и порой блокируют счета, запрашивая обоснование перевода или сведения о происхождении средств.

Некоторые крупные российские компании ищут альтернативы банкам в Эмиратах. По словам собеседника агентства, действия надзорных ведомств ОАЭ и санкции США вынудили некоторые компании перевести торговлю в другие юрисдикции.

Собеседник агентства среди чиновников из ОАЭ подчеркнул, что власти неизменно привержены борьбе с «экономическими преступлениями и разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом».

«С точки зрения соблюдения финансового законодательства быть россиянином в ОАЭ стало намного более трудно, и ситуация становится все сложнее. Некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили подобные транзакции», — рассказала агентству дубайский консультант по банковским счетам и трансграничным сделкам Дарья Невская.

Арабские Эмираты не вводили санкции против Москвы, однако выступали против военных действий на Украине и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Как писала весной Financial Times, дипломаты из Евросоюза, Великобритании и США обращались к ОАЭ, «чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ» с целью ограничения экспорта в Россию. К середине ноября эмиратские власти согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда товаров, которые можно использовать в военных целях на Украине, выяснил Bloomberg.

Москва призывает к отмене подобных ограничений, называя их незаконными и неэффективными. Владимир Путин предупреждал, что санкции останутся надолго, однако Кремль отмечал, что санкции не работают так, как задумывалось.