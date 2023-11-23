Украина ввела санкции против Чубайса и Кудрина
Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, документы размещены на сайте главы государства. В числе лиц, попавших под санкции, — экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Среди других лиц, попавших под санкции, — начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской народных республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова, директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев, управляющий директор компании «Мосэнерго» Александр Бутко, бизнесмены Антон Винер, Игорь Чайка (сын полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Юрия Чайки).
Среди компаний, попавших в санкционный список, есть структуры, зарегистрированные не только в России, но и на Кипре, в Китае, ОАЭ, Белоруссии и других странах. Под ограничения попали, в частности, российские «МегаФон», «Мосэнерго», «Москомсвязь», ОКБ «Аэрокосмические системы», производитель авиационных ракет АО «Дукс», «Махачкалинский морской торговый порт». Также под санкциями оказались «Фаберлик», «Объединенные кондитеры», концерны «Бабаевский» и «Рот-Фронт», фабрика «Красный Октябрь». Из госучреждений в список попал Донской спасательный центр МЧС России.
Украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли.
Украина неоднократно расширяла свои санкционные списки на фоне российской военной операции. Под ограничения Киева попадают российские политики, чиновники, бизнесмены и артисты. 18 ноября под ограничения попали свыше 100 человек, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Кроме того, в санкционный список добавлены Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.
Санкции против России также вводят страны Запада. Москва называла ограничительные меры нелегитимными и не способными повлиять на российскую позицию.
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