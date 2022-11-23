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США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2»

США разрешили морские перевозки нефти в Японию с «Сахалина-2» до 30 сентября 2023 года

Министерство финансов США разрешило проводить операции, связанные с морской перевозкой нефти в Японию если она добыта в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в обнародованной генеральной лицензии ведомства, послабление будет действовать до 30 сентября 2023 года.

«Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года транзакции <...>, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» <...>, разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск. — РБК) 30 сентября 2023 года при условии, что продукция, добытая в рамках проекта «Сахалин-2», предназначена исключительно для импорта в Японию», — сказано в разрешении.

Политика потолка цен на российскую нефть не будет касаться этих операций, следует из документа. Проводить операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями без отдельного разрешения проводить по-прежнему запрещено.

Материал дополняется

Теги
«Сахалин-2» США поставки нефти Япония
Вклад «Стабильный»
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