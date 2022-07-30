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Япония уведомила США о планах сохранить доли в проекте «Сахалин-2»

В операторе проекта по производству СПГ «Сахалин-2» есть доли у японских Mitsui и Mitsubishi. После смены собственника оператора власти Японии выступали за продолжение участия в проекте
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Япония намерена сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с представителями правительства США министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Я объяснил американской стороне, что хочу сохранить статус-кво, и я думаю, что они это поняли», — цитирует его NHK.

В операторе «Сахалина-2» — «Сахалин Энерджи» — доли есть у японских компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Мажоритарный акционер — «Газпром», ему принадлежит 50% плюс одна акция. Нефтегазовая компания Shell, у которой 27,5% в операторе «Сахалина-2», объявила о выходе из проекта в феврале.

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Фото:Петр Цырендоржиев / ТАСС

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. Нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО. В случае отказа правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу.

После решения о смене оператора «Сахалин-2» правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте и «крепко их удерживать». «Сахалин-2» производит почти 10 млн т СПГ в год, около 60% топлива проекта потребляется Японией. Как писало издание Nikkei, страна может закупать газ и без участия в проекте, однако в такой конфигурации есть риск срыва поставок. При этом, пишет газета, «нет никаких гарантий, что новый оператор продолжит надежно поставлять СПГ в Японию», если Mitsui и Mitsubishi продолжат быть акционерами.

Проект «Сахалин-2» включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ (его производительность — 9,6 млн т в год) и терминал на юге Сахалина.

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