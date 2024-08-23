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Эксклюзив

Правительство сохранит отмену экспортной пошлины на уголь до конца осени

Правительство приняло решение сохранить отмену экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит до 1 декабря этого года
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции решило сохранить отмену экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит до 1 декабря 2024 года. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с результатами состоявшегося в пятницу, 23 августа, совещания, а также источник в угольной отрасли.

«В отношении энергетического угля и антрацита принято решение не взимать пошлину до 1 декабря», — сказал собеседник РБК, уточнив, что «единого решения» по коксующемуся углю пока нет, к вопросу планируется вернуться позже.

РБК направил запрос в Минэк, Минэнерго и Минфин.

Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Экспортная пошлина на энергетический уголь и антрацит была временно отменена с 1 мая по 31 августа 2024 года в качестве меры поддержки предприятий угольной отрасли.

За последний год кабмин неоднократно принимал решение об отмене и сохранении экспортной пошлины на твердое топливо. Впервые она была установлена (ставка пошлины при курсе 80–85 руб. за доллар составляет 4%, при 85–90 руб. за доллар — 4,5%, при 90–95 руб. за доллар — 5,5%, при 95 руб. за доллар и более — 7%) в октябре 2023-го и приостановлена в январе, но уже в марте вновь возобновлена. В этот раз решение должно было действовать до 28 февраля 2025 года. Но в мае пошлину отменили до конца августа.

В июне стало известно о том, что власти собираются смягчить угольщикам методику расчета налога на добычу топлива: цены отсечения, выше которых будет взиматься дополнительный налог, предлагалось поднять. Так, предполагалось, что цены отсечения могут быть увеличены до $167 за тонну для коксующегося угля и до $120 за тонну для энергетического — против $140 и $100 ранее. Эти изменения вступят в силу 1 января 2025 года. В июле этого года Минфин заявлял, что при нынешних и прогнозируемых ценах на уголь надбавка к НДПИ не заработает в ближайшие годы.

В апреле замминистра энергетики Сергей Мочальников говорил о том, что, несмотря на небольшое снижение экспорта угля из России в первом квартале, прогноз по поставкам и добыче пересматривать в ведомстве не планируют. «Основная задача на 2024 год — остаться в пределах 2023-го То есть мы для себя видим такие ориентиры — 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого, в принципе, у нас все есть», — пояснял он.

По итогам первого полугодия морской экспорт угля (на него приходится основная доля всех поставок топлива на внешний рынок) упал на 16,8%, следовало из статистики Kpler. Помимо прочих факторов — таких как падение его цены на мировых рынках, ограничение поставок на терминал компании ОТЭКО — на это также повлияло введение экспортной курсовой пошлины.

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Виктория Елетина Виктория Елетина, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
уголь пошлина экспорт
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Власти смягчили методику расчета налога на добычу угля
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