Морской экспорт угля в первом полугодии упал на фоне низких цен

Морской экспорт угля в январе—июне 2024-го снизился год к году почти на 17%. Это связано с падением цен на топливо, введением экспортной пошлины и приостановкой поставок на терминал ОТЭКО в Тамани

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Морской экспорт угля в первом полугодии 2024 года составил 79,1 млн т, что на 16,8% ниже аналогичного периода прошлого года, следует из статистики Kpler, с которой ознакомился РБК. В июне отгрузка твердого топлива в российских портах была на уровне 13,9 млн т, упав к июню 2023 года на 16,5%.

Экспорт по морю — основной канал поставок российского угля за рубеж. На него приходится около 90% экспортных отгрузок, следует из данных Минэнерго и Kpler. По оценкам ЦДУ ТЭК (филиал Российского энергетического агентства Минэнерго России), общий экспорт угля из России в первом полугодии 2023 года составил 102,7 млн т. Морской экспорт, согласно статистике Kpler, в этот период достиг 95 млн т. По оценке Максима Худалова, главного стратега инвестиционной компании «Вектор Икс», совокупный экспорт российского угля в первом полугодии 2024 года мог составить около 93,1 млн т.

Падение показателя отгрузки угля в январе—июне 2024 года обусловлено падением его цен на мировых рынках, ограничением поставок на терминал компании ОТЭКО в Тамани, а также введением экспортной курсовой пошлины на топливо (ставка пошлины при курсе 80–85 руб. за доллар составляет 4%, при 85–90 руб. за доллар — 4,5%, при 90–95 руб. за доллар — 5,5%, при 95 руб. за доллар и более — 7%), установленной сначала в октябре прошлого года и отмененной в январе, после возобновившей действие в марте (предполагалось, что мера будет действовать до 28 февраля 2025 года) и вновь приостановленной в мае до 31 августа.

Ситуация в Тамани

Приостановка отгрузки угля на терминал ОТЭКО связана с тем, что зимой угольщики объявили стивидору бойкот, добиваясь тем самым снижения ставок на услуги по перевалке. Источники РБК в угольной отрасли сообщали, в январе 2024 года тариф ОТЭКО мог составлять $38 за тонну, тогда как ставки других терминалов были значительно ниже — в Новороссийском морском торговом порту перевалка угля стоила $14, Туапсинском морском торговом порту — $15, Таганрогском морском торговом порту — $11.

В апреле ОТЭКО объявила о снижении тарифа до $18 за тонну, он действует и по состоянию на июль. Благодаря этому в мае грузовладельцы восстановили перевозки своей продукции в адрес Тамани. По данным Kpler, погрузка угля на морские суда на терминале ОТЭКО в этом месяце составила 337 тыс. т, в июне — почти 700 тыс. т.

Ожидалось, что в июне на терминал ОТЭКО направят порядка 2 млн т угля, сообщал РБК представитель ОТЭКО. «Мы активно наращиваем перевалку и работаем с РЖД над исполнением всего объема заявок. Ожидаем, что позитивная динамика на увеличение объемов сохранится и в ближайшие месяцы», — говорил он. Аналогичные объемы подтверждали и угольные компании. Однако по итогам месяца по железной дороге в адрес Тамани доехало на 30% меньше — 1,4 млн т угля.

По словам представителя РЖД, со стороны холдинга нет «никаких ограничений», все заявки согласовываются после подтверждения портом. «РЖД обеспечивают перевозки в соответствии с согласованными заявками», — отмечал представитель.

Какие прогнозы

По итогам 2023 года добыча угля в России снизилась на 1,1% к уровню 2022 года, до 438,7 млн т, экспорт — на 3,9%, до 212,5 млн т. Большая часть российских поставок, 83% (175 млн т), пришлась на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, говорил замминистра энергетики Сергей Мочальников в апреле 2024 года. По его словам, показатели добычи и экспорта топлива в 2024 году должны оставаться на том же уровне. «То есть мы для себя видим такие ориентиры — 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого в принципе у нас все есть», — уточнял замминистра.

В то же время Мочальников отметил, что увеличивать вывоз угля мешают ограниченные мощности железной дороги на востоке, северо-западе и юге России. «В общей сложности наши возможности и спрос на российский уголь оцениваем примерно в 360 млн т. Но мы реалисты и понимаем, что пока перепрыгнуть параметры 2023 года из-за логистических ограничений нам вряд ли удастся», — сказал он.

В начале 2024 года цена на уголь в портах южного направления составляла $90–92 за тонну, а по состоянию на июль примерно $67 за тонну на базисе FOB Черное море, отмечает Худалов. «На Дальнем Востоке ситуация лучше — стоимость угля на базисе FOB Восточный находится на уровне $90 за тонну, в начале года — до $105 за тонну. То есть цены упали значительно», — говорит эксперт. Среди факторов падения экспорта угля в первом полугодии 2024-го он также указывает на удорожание морской логистики из-за атак хуситов на Красном море.

По мнению Худалова, до конца года «никакого улучшения» роста цен на уголь ожидать не стоит. «Цены будут немного уменьшаться, но сильно уже не упадут, потому что больше некуда. Продержаться на текущем уровне они смогут еще порядка полутора лет. Поспособствовать восстановлению может рост цен на газ: стоимость на него должна превысить $500 за 1 тыс. куб. м для значимого роста цен на уголь. Пока перспектив для этого нет, потому что европейская промышленность сильно сократила потребление — на этом фоне предложение избыточно», — заключает эксперт.