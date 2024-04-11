Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года

Российский уголь стал убыточен при поставках за рубеж через порты юга и северо-востока, а идущий через терминалы Дальнего Востока — балансирует на грани рентабельности, выяснили «Ведомости». Аналитики видят причину в межсезонье

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Экспортные цены на российский энергетический уголь упал до минимальных значений за три года, с 2021 года, из-за низкого спроса на ключевых рынках в Индии и Китае, пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Минимальный уровень цены достигли еще в середине марта, в следующем месяце снижение не прекратилось. В предыдущий раз настолько низкие цены сложились в мае 2021 года, уточнил источник издания, знакомый со статистикой экспорта.

Стоимость угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95 за тонну, с начала года котировка снизилась на 6%. Тонна менее калорийного угля 5500 и 5000 ккал на 1 кг стала дешевле на 7% и 13%, цена достигла $86 и $67. Экспортные цены в портах на юге и северо-западе оказались еще ниже. В таманском порту уголь калорийностью 6000 ккал на начало апреля стоил $72 за тонну — падение на 13% с начала года, в балтийских терминалах стоимость составила $61 за тонну — минус 14% с начала года.

Нынешние цены делают экспорт российского угля нерентабельным, указывают в ЦЦИ. Экспортные нетбэки, то есть экспортная цена за вычетом транспортных расходов, в портах на северо-западе и юге России стали отрицательными: к началу апреля нетбэк в Тамани достиг минус $7 за тонну, в балтийских портах — минус $6 за тонну. Поставки угля калорийностью 5000 ккал через дальневосточные порты тоже получили отрицательный нетбэк в минус $5 за тонну. Нетбэки для более калорийного угля при поставках через порты Дальнего Востока пока положительны и составляют $13 за тонну для угля калорийностью 5500 ккал, $22/т — 6000 ккал.

Индия и Китай стали получателями основных объемов угля после запрета на импорт, введенного Евросоюзом. Угольные компании оказались вынуждены продавать сырье с большими скидками к международным бенчмаркам.

Спрос на азиатском рынке сократился в связи с «периодом межсезонья»: морозы уже миновали, а жаркие месяцы еще не наступили, пояснили аналитики ЦЦИ. Кроме того, в Индии увеличиваются объемы собственной добычи угля. По данным индийских властей, за последний год прирост объемов угольного производства составил 7% — до 997,2 млн тонн. Директор центра Евгений Грачев отметил, что до сезонного роста цен летом не предвидится факторов, которые могли бы поддержать цены на экспорт.

Значительное снижение цен и рентабельности поставок за рубеж подтвердили изданию собеседники в трех угольных производителях. Один из них уточнил, что из-за сезонного ослабления спроса и общим снижением потребления в Европе растут поставки топлива на рынки стран Азии из Колумбии, ЮАР и США, что обостряет конкуренцию и давит на цены. Другой источник рассказал, что снижение цен на отдельные марки энергоугля из России в первом квартале достигало 20% по сравнению с ценами на конец 2023 года. Дополнительной нагрузкой стали пошлины на экспорт, привязанные к курсу валюты, признал один из собеседников газеты.

На этом фоне логистические издержки только растут, добавляют источники «Ведомостей». По их словам, экспорт через северо-западные и южные порты России для многих производителей уже стали убыточными, а поставки через Дальний Восток «балансирует на грани рентабельности». В результате падает не только экспорт, но и сокращается производство, отмечает один из собеседников.

Уголь, вместе с тем, остается популярным энергоресурсом, мировые цены и спрос растут, отмечал ранее Bloomberg. Это стало результатом энергетической нестабильности Китая, заставляющей Пекин возвращаться к надежным источникам энергии, растущего спроса в Индии, последствий конфликта на Украине и сбоев в международных программах по «отучению развивающихся экономик от ископаемого топлива», объясняет агентство.

«Посмотрите на Азию, на спрос и строительство угольных электростанций, особенно в Индии — уголь в ближайшее время никуда не денется», — уверен глава австралийской горнорудной компании New Hope Роб Бишоп.