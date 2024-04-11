 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года

Ведомости: экспортные цены на российский уголь упали до минимумов с 2021 года
Сюжет
Война санкций
Российский уголь стал убыточен при поставках за рубеж через порты юга и северо-востока, а идущий через терминалы Дальнего Востока — балансирует на грани рентабельности, выяснили «Ведомости». Аналитики видят причину в межсезонье
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Экспортные цены на российский энергетический уголь упал до минимальных значений за три года, с 2021 года, из-за низкого спроса на ключевых рынках в Индии и Китае, пишут «Ведомости» со ссылкой на сведения Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Минимальный уровень цены достигли еще в середине марта, в следующем месяце снижение не прекратилось. В предыдущий раз настолько низкие цены сложились в мае 2021 года, уточнил источник издания, знакомый со статистикой экспорта.

Стоимость угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95 за тонну, с начала года котировка снизилась на 6%. Тонна менее калорийного угля 5500 и 5000 ккал на 1 кг стала дешевле на 7% и 13%, цена достигла $86 и $67. Экспортные цены в портах на юге и северо-западе оказались еще ниже. В таманском порту уголь калорийностью 6000 ккал на начало апреля стоил $72 за тонну — падение на 13% с начала года, в балтийских терминалах стоимость составила $61 за тонну — минус 14% с начала года.

Нынешние цены делают экспорт российского угля нерентабельным, указывают в ЦЦИ. Экспортные нетбэки, то есть экспортная цена за вычетом транспортных расходов, в портах на северо-западе и юге России стали отрицательными: к началу апреля нетбэк в Тамани достиг минус $7 за тонну, в балтийских портах — минус $6 за тонну. Поставки угля калорийностью 5000 ккал через дальневосточные порты тоже получили отрицательный нетбэк в минус $5 за тонну. Нетбэки для более калорийного угля при поставках через порты Дальнего Востока пока положительны и составляют $13 за тонну для угля калорийностью 5500 ккал, $22/т — 6000 ккал.

Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
Экономика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Индия и Китай стали получателями основных объемов угля после запрета на импорт, введенного Евросоюзом. Угольные компании оказались вынуждены продавать сырье с большими скидками к международным бенчмаркам.

Спрос на азиатском рынке сократился в связи с «периодом межсезонья»: морозы уже миновали, а жаркие месяцы еще не наступили, пояснили аналитики ЦЦИ. Кроме того, в Индии увеличиваются объемы собственной добычи угля. По данным индийских властей, за последний год прирост объемов угольного производства составил 7% — до 997,2 млн тонн. Директор центра Евгений Грачев отметил, что до сезонного роста цен летом не предвидится факторов, которые могли бы поддержать цены на экспорт.

Значительное снижение цен и рентабельности поставок за рубеж подтвердили изданию собеседники в трех угольных производителях. Один из них уточнил, что из-за сезонного ослабления спроса и общим снижением потребления в Европе растут поставки топлива на рынки стран Азии из Колумбии, ЮАР и США, что обостряет конкуренцию и давит на цены. Другой источник рассказал, что снижение цен на отдельные марки энергоугля из России в первом квартале достигало 20% по сравнению с ценами на конец 2023 года. Дополнительной нагрузкой стали пошлины на экспорт, привязанные к курсу валюты, признал один из собеседников газеты.

На этом фоне логистические издержки только растут, добавляют источники «Ведомостей». По их словам, экспорт через северо-западные и южные порты России для многих производителей уже стали убыточными, а поставки через Дальний Восток «балансирует на грани рентабельности». В результате падает не только экспорт, но и сокращается производство, отмечает один из собеседников.

Минтранс предложил отменить скидку на перевозку угля по железной дороге
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Уголь, вместе с тем, остается популярным энергоресурсом, мировые цены и спрос растут, отмечал ранее Bloomberg. Это стало результатом энергетической нестабильности Китая, заставляющей Пекин возвращаться к надежным источникам энергии, растущего спроса в Индии, последствий конфликта на Украине и сбоев в международных программах по «отучению развивающихся экономик от ископаемого топлива», объясняет агентство.

«Посмотрите на Азию, на спрос и строительство угольных электростанций, особенно в Индии — уголь в ближайшее время никуда не денется», — уверен глава австралийской горнорудной компании New Hope Роб Бишоп.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
уголь экспортеры Индия Китай
Материалы по теме
Мишустин заявил о снижении зависимости России от сырьевого экспорта
Экономика
Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за год
Экономика
Белоусов поручил разобраться со снижением погрузки на железной дороге
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
«Крост» стал претендентом на реконструкцию павильонов ВДНХ за ₽40 млрд Бизнес, 07:30
Российские военные за ночь сбили 12 беспилотников Политика, 07:25
Польша подняла cамолеты из-за российской авиации Политика, 07:11
Западные компании переходят на четырехдневку. Что это дало бизнесу Pro, 07:00
В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose Бизнес, 07:00
Уровень воды в реке в Курганской области достиг «неблагоприятной» отметки Общество, 06:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:26
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Нальчике ввели режим контртеррористической операции Политика, 06:19
В Курской области сбили три украинских беспилотника Политика, 06:15
Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года Бизнес, 06:12
Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска «Ангары-А5» Технологии и медиа, 05:47
В Киеве и Харькове прозвучали взрывы Политика, 05:18
Россияне назвали самые частые причины конфликтов на работе Общество, 05:00
Экс-вице-президент Эквадора объявил голодовку и попал в больницу Политика, 04:57