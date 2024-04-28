Правительство отменило экспортные пошлины на уголь до конца августа

С 1 мая по 31 августа отменили пошлины на вывоз угля и антрацита для поддержки угольной отрасли, сообщили в кабмине. Они были введены 1 марта, их размер составлял 4–7% в зависимости от курса рубля

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Правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля действовали с 1 марта. Их размер составлял от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. В случае, если стоимость $1 устанавливалась менее 80 руб., то пошлина не взималась.