Правительство отменило экспортные пошлины на уголь до конца августа
Правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.
Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля действовали с 1 марта. Их размер составлял от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. В случае, если стоимость $1 устанавливалась менее 80 руб., то пошлина не взималась.
Правительство привязало размер экспортной пошлины на широкий перечень товаров к курсу рубля в октябре 2023 года. Срок действия этих мер предусматривался до конца 2024 года. В кабмине объясняли их необходимость защитой внутреннего рынка. Под исключение попал экспорт нефти, газа, зерна и лесоматериалов.
заявлял РБК директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, угольная промышленность примет на себя основной удар от введения пошлин.
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