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Wildberries зафиксировала в оферте передачу обязательств компании «РВБ»

В оферте указано, что права и обязательства ООО «Вайлдберриз» перед продавцами могут быть переданы ООО «РВБ» после уведомления. Гендиректор «РВБ» — глава рекламной группы Russ Роберт Мирзоян. Компании ранее объявили об объединении
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «РВБ» в ближайшее время сможет принимать на себя обязательства перед партнерами основного юрлица Wildberries, следует из оферты для продавцов, опубликованной на сайте маркеплейса.

В оферте, в частности, говорится, что требования Wildberries к продавцу, в том числе требования об уплате неустоек и возмещении убытков, «могут быть уступлены «Вайлдберриз» третьим лицам без получения предварительного согласия продавца».

«Вайлдберриз» вправе передать свои права и обязательства по договору в полном объеме ООО «РВБ», ИНН 9714053621. Продавец выражает согласие на такую передачу путем подтверждения текста оферты, в которой содержится настоящий пункт, на портале или совершения иных действий, свидетельствующих о согласии с настоящим условием».

Права и обязанности Wildberries по договору переходят к ООО «РВБ» с момента уведомления продавца об этом путем публикации соответствующего сообщения на портале.

«Права и обязанности «Вайлдберриз» переходят к ООО «РВБ» в полном объеме и в том составе, в котором они существуют на момент перехода, в том числе к ООО «РВБ» переходят обязанности по возврату продавцу товаров и возмещению убытков продавца», — сказано в документе.

Бакальчук ответила мужу: «Это не рейдерский захват. Это развод»
Бизнес
Татьяна Бакальчук (в центре) и Владислав Бакальчук&nbsp;(справа)

По данным СПАРК, ООО «РВБ» было зарегистрировано 4 июля в Москве. Его учредителями значатся ООО «СТИНН» и ООО «Вайлдбериз», а генеральным директором — глава крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян.

Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. Тогда же из руководства маркетплейса ушли исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас.

В дальнейшем Russ и Wildberries создали единые правовое управление и департамент медиа.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем Бакальчук Владиславом заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. Этим вопросом он поручил заняться депутату Госдумы от республики Адаму Делимханову.

Бакальчук в ответ заявила: «это не рейдерский захват, это развод». Она подчеркнула, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», прикрепив к посту фотографию с совещания.

По данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Татьяне Бакальчук принадлежат 99% ООО «Вайлдберриз», а Владиславу Бакальчуку — 1%.

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Wildberries маркетплейс Russ Outdoor Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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