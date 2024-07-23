Wildberries зафиксировала в оферте передачу обязательств компании «РВБ»
Компания «РВБ» в ближайшее время сможет принимать на себя обязательства перед партнерами основного юрлица Wildberries, следует из оферты для продавцов, опубликованной на сайте маркеплейса.
В оферте, в частности, говорится, что требования Wildberries к продавцу, в том числе требования об уплате неустоек и возмещении убытков, «могут быть уступлены «Вайлдберриз» третьим лицам без получения предварительного согласия продавца».
«Вайлдберриз» вправе передать свои права и обязательства по договору в полном объеме ООО «РВБ», ИНН 9714053621. Продавец выражает согласие на такую передачу путем подтверждения текста оферты, в которой содержится настоящий пункт, на портале или совершения иных действий, свидетельствующих о согласии с настоящим условием».
Права и обязанности Wildberries по договору переходят к ООО «РВБ» с момента уведомления продавца об этом путем публикации соответствующего сообщения на портале.
«Права и обязанности «Вайлдберриз» переходят к ООО «РВБ» в полном объеме и в том составе, в котором они существуют на момент перехода, в том числе к ООО «РВБ» переходят обязанности по возврату продавцу товаров и возмещению убытков продавца», — сказано в документе.
По данным СПАРК, ООО «РВБ» было зарегистрировано 4 июля в Москве. Его учредителями значатся ООО «СТИНН» и ООО «Вайлдбериз», а генеральным директором — глава крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Роберт Мирзоян.
Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.
В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. Тогда же из руководства маркетплейса ушли исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас.
В дальнейшем Russ и Wildberries создали единые правовое управление и департамент медиа.
23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем Бакальчук Владиславом заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries. Этим вопросом он поручил заняться депутату Госдумы от республики Адаму Делимханову.
Бакальчук в ответ заявила: «это не рейдерский захват, это развод». Она подчеркнула, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», прикрепив к посту фотографию с совещания.
По данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Татьяне Бакальчук принадлежат 99% ООО «Вайлдберриз», а Владиславу Бакальчуку — 1%.
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