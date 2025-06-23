РЖД отложат строительство нового этапа Восточного полигона минимум на год

Сроки реализации третьего этапа модернизации Восточного полигона могут быть смещены на год или два, тогда как РЖД планировали приступить к этим работам в начале 2025 года. Сейчас годовой лимит средств на работы почти исчерпан

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

РЖД сместят сроки строительства третьего этапа Восточного полигона на год или два, сообщил в пятницу, 20 июня, замгендиректора холдинга Андрей Макаров в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Компания рассчитывала приступить к работам в начале текущего года (согласно более ранним планам — в 2024-м), но сокращение инвестпрограммы, в том числе в части увеличения провозной способности БАМа и Транссиба, а также Красноярской железной дороги до 110 млрд руб. с 400 млрд руб. годом ранее, уже предполагало «разворот» нового этапа реконструкции.

«Вот это действительно проблема, потому что мы выполняли <...> проектирование, мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка», — сказал Макаров.

По его словам, в общей сложности инвестпрограмма на текущий год снизилась до 880 млрд руб. (в конце года совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на уровне 890,9 млрд руб. — РБК) при 1,5 трлн руб. в 2024 году. В частности, объем строительства сократился более чем на 400 млрд руб., до «чуть больше» 300 млрд руб., и лимит на реализацию некоторых инфраструктурных проектов уже исчерпан. Заемные средства компания привлечь не может в связи с ограничениями правительства на объемы заимствования.

«Мы не останавливаем работу практически ни на одном объекте, но если говорить о транспортных коридорах, то «Север — Юг» — это Азово-Черноморский бассейн — в прошлом году мы выполнили там работ на 40 млрд руб.: это в первую очередь большой проект обхода Саратова и подходы к портам Новороссийска, Тамани, — рассказал топ-менеджер. — В этом году лимит составляет 9 млрд руб., в принципе, я думаю, июлем месяцем мы его полностью заканчиваем вырабатывать. Аналогичная ситуация у нас по северо-западу — тоже с 17 млрд до 4 млрд руб. мы опустились, в принципе тоже уже июнем-июлем практически заканчиваем все работы, которые у нас теперь запланированы в этом году».

С условием этого Макаров опасается, что для компаний, с которыми РЖД сотрудничают в этих проектах, второе полугодие «может стать критическим» — например, только на строительство Восточного полигона было привлечено 36 тыс. рабочих, в этом году от этой численности осталось немногим больше 10 тыс. человек. Хотя на востоке в целом востребованы «рабочие руки», безработица регионов на фоне сложившегося тренда выросла, что бьет по бюджетам Амурской области и Хабаровского края — подрядчики РЖД (например, «Нацпроектстрой») выступают крупными налогоплательщиками. «Относительно наших объемов их снижение сразу отражается на наполняемости бюджетов, потому что мы действительно такой драйвер. Мы не строим инфраструктуру, не заканчиваем уже начатые, в высокой степени готовности объекты», — пояснил Макаров.

Вслед за этим РЖД «подтормаживают» перевозку грузов, в том числе высокодоходных, на работе с которыми РЖД делают акцент в этом году: в октябре 2024 года гендиректор холдинга Олег Белозеров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность непродления соглашений с угольными регионами на гарантированный вывоз твердого топлива на экспорт в восточном направлении (в прошлом году квота составляла около 100 млн т), так как, в частности, их действие могло помешать вывозу грузов высокого передела.

В итоге было принято решение о сохранении такой договоренности только с Кузбассом в объеме 54,1 млн т, и уже в первый месяц 2025 года РЖД отметили рост экспорта неугольных грузов на уровне 14,3%. Сейчас лимит на расширение Красноярской железной дороги «выработан полностью». «Там подрядчики еще в мае закончили все работы, потому что лимит был сокращен кратно. По проектам БАМа я ожидаю, что сентябрем-октябрем мы тоже завершим все наши работы», — сказал Макаров.

За пять месяцев 2025 года погрузка РЖД упала на 7,3%, до 465,2 млн т. Существенный вклад в эту негативную динамику внесло снижение перевозок стройматериалов, металлургических и нефтяных грузов.

По прогнозам Александра Котова, партнера NEFT Research по консалтингу, перевозки на Восточном полигоне даже с учетом сдвига сроков строительства третьего этапа останутся на текущем уровне, однако это в первую очередь ударит по низкоприоритетным для РЖД грузам, а именно углю. «Нивелировать смещение сроков можно путем стимулирования перевозок в северо-западном и южном направлениях, например, снижением тарифа», — заключил эксперт.

В конце мая 2025 года правительство утвердило антрикризисную программу для угольной отрасли, среди ее пунктов — предоставление некоторым компаниям 12-процентных скидок на транспортировку их продукции по железной дороге в адрес портов юга и северо-запада. В частном порядке этот дисконт может быть повышен, рассказал «РИА Новости» замминистра энергетики Дмитрий Исламов 18 июня. Выпадающие доходы РЖД вследствие действия такой преференции могут быть покрыты субсидией в размере 6 млрд руб. Ранее также власти обсуждали компенсацию на уровне 60 млрд руб., однако Минфин заявил, что в бюджете такой объем средств для этого не предусмотрен.