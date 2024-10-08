РЖД предложили отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз топлива

Глава РЖД Олег Белозеров попросил Владимира Путина поддержать предложение компании об отмене квот для угольщиков на вывоз топлива в восточном направлении. При их сохранении РЖД может потерять 25 млрд руб. доходов в 2025 году

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Гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о непродлении в 2025 году соглашений компании с угледобывающими регионами на вывоз угля в восточном направлении. Соответствующее письмо от 2 октября есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве, а также источник в угольной отрасли, знакомый с его содержанием.

Какие у РЖД есть обязательства по перевозке угля Речь идет о системе квортирования и гарантированных объемах перевозки угля в направлении Восточного полигона, которая была введена в 2020-ом на фоне ограниченных возможностей пропускной способности инфраструктуры: 50% квоты на экспорт твердого топлива распределяется между грузоотправителями пропорционально объемам их заявок с поправкой на пропускную способность морских портов; еще 50% делится между компаниями Кузбасса пропорционально их доле в среднемесячной отгрузке в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна. На 2024 год РЖД договорились с регионами — Кузбассом, Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тывой — о транспортировке порядка 100 млн т угля в восточном направлении. Как поясняли в конце 2023 года в холдинге, соглашения призваны максимально обеспечить потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом.

Почему РЖД хочет отказаться от перевозки

В настоящее время перевозки в восточном направлении обеспечивают «свыше 30% доходов» РЖД, указывает Белозеров в письме, около 60% провозной способности Восточного полигона задействовано для перевозки угля по соглашениям с добывающими регионами. При этом доходность перевозок неугольных грузов в 1,8 раза выше доходности перевозок твердого топлива.

Согласно приведенному расчету, при сохранении квот на транспортировку твердого топлива РЖД рискует не вывезти на восток порядка 15 млн т высокодоходных грузов, что эквивалентно сокращению доходов компании не менее чем на 25 млрд руб., указывает Белозеров. «С учетом «кредитного рычага» это ограничит возможность привлечения финансовых ресурсов в размере около 112,5 млрд. руб. и потребует сокращения объемов инвестиционной программы», — указывает он.

По итогам девяти месяцев 2024 года РЖД перевезли в восточном направлении 74,1 млн т угля по соглашению с угольщиками. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 0,6% выше «плановых параметров». Со следующего года Белозеров предложил сохранить соглашение только с Кемеровской областью. Причем квота в объеме 55,3 млн т могла бы распространяться на транспортировку не только твердого топлива, но и «других грузов», что могло бы способствовать «диверсификации экономики» региона за счет развития отраслей промышленности, не связанных с добычей каменного угля.

Отмена соглашений РЖД с пятью регионами, кроме Кузбасса, позволит наиболее эффективно вывозить грузы и оперативно реагировать «на изменения внешней среды». Как пишет глава холдинга, указанное решение позволит сформировать в 2025 году сбалансированную структуру перевозок, необходимую для финансирования инвестпрограммы и создания «максимального экономического эффекта» для компании. Сохранение квот для угольщиков влечет за собой, напротив, недофинансирование инвестпрограммы и как следствие сокращение 30 тыс. работников, которые задействованы в реализации инфраструктурных железнодорожных проектов, консервации строительных объектов и недостижению к 2030 году «национальной цели» по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических грузов.

Владимир Путин, как указано на обращении, поручил проработать предложение главы РЖД вице-премьеру Виталию Савельеву, замглавы администрации президента Максиму Орешкину и министру энергетики Сергею Цивилеву (РБК направил запросы в их аппараты, а также пресс-секретарю президента, Минтранс и Минэкономики). Источник РБК в кабмине подтвердил получение соответствующего поручения. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Как отмена квот скажется на угольной отрасли

По данным Максима Худалова, главного стратега инвестиционной компании «Вектор Икс», сейчас вывоз угля из Якутии «достаточно рентабельный» и в «особенной поддержке» не нуждается. Другие же регионы, Бурятия, Хакасия, Иркутская область и Тыва, при отмене квот рискуют не вывезти 19 млн т продукции в 2025 году. В случае, если РЖД не найдут способ простимулировать отправки в адрес западного и южного направлений сбыта угля, отрасль столкнется со «значительными трудностями». «Пока все указывает на то, что уголь останется на месторождениях, что привидет к сворачиванию добычи в указанных регионах», — полагает эксперт.

Финансы РЖД Консолидированная выручка РЖД (с учетом 94 «дочек» компании) по итогам 2023 года составила более 3 трлн руб., операционная прибыль и чистая прибыль холдинга — 402,5 млрд руб. и 170,1 млрд руб. соответственно. Соотношение чистого долга к EBITDA у РЖД за 2023 год составило 2,4х. Инвестпрограмма была реализована в объеме 1,2 трлн руб., в 2024-м она оценивается в 1,3 трлн руб.

Источник РБК на транспортном рынке указывает на то, что уголь — это самый «технологичный груз». Сейчас Восточный полигон за счет полувагонов, использующихся для перевозки твердого топлива, вывозит контейнеры из-за дефицита фитинговых платформ, а также грузы на нужды жилищно-коммунального хозяйства. «Восточный полигон обречен жить с углем и полувагонами, в которых также вывозятся социальные и коммерческие грузы в контейнерах», — говорит он. С другой стороны, отмена соглашений на вывоз угля может привести к социальной напряженности в ряде регионов и снижению производственных планов предприятий.

При усредненной стоимости угля экспортного качества — и энергетического, и коксующегося — на базисе FOB российских портов в $133 за тонну каждый 1 млн т топлива, недовывезенный по квотам на экспорт в восточном направлении, может стоить угольщикам примерно 12 млрд руб. недополуенной выручки на условиях FOB, говорит Александр Котов, руководитель направления консалтинга NEFT Research.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли перенаправить уголь в объеме, предусмотренном соглашениями, на Юг и Северо-Запад, эксперт отмечает, что хотя на этих направлениях достаточная пропускная способность железной дороги для вывоза твердого топлива, действующая система квотирования (нацелена на стимулирования поставок в адрес портов юга и запада) при его экспорте на восток необходимого эффекта не дает.

«Для решения проблемы перезагруженности Восточного полигона и недозагруженности других направлений нужны экономические меры, а не распределительные меры, например, отмена экспортной пошлины (ее действие на энергетического уголь и антрацит приостановлено до 1 декабря этого года, но распространяется на коксующийся уголь), возврат понижающих коэффициентов (скидка на дальность при перевозке угольной продукции, приостановлена в 2022 году) и дополнительная скидка к тарифу РЖД, снижение ставок аренды полувагонов или субсидия из бюджета», — считает Котов.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы СУЭК, Распадской угольной компании, «Кузбассразрезугля», «Мечела», «Русского угля», СДС-Угля и «Стройсервиса», а также в администрации основных «угольных» регионов.