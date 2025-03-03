У РЖД вырос экспорт грузов на восток на фоне отмены угольных квот

После отмены с 2025 года обязательств по перевозке угля, экспорт остальных грузов в восточном направлении у РЖД вырос более чем на 14%. Частично объемы экспортного угля перераспределяются на другие направления

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Экспорт неугольных грузов по железной дороге в восточном направлении увеличился по итогам января 2025 года на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 млн т. В частности, за счет нефтепродуктов (их перевозки выросли на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года), черных металлов (+51,3%), контейнерных грузов (+16,7%) и руд (+26,8%), сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Январь стал первым месяцем, когда стали действовать новые принципы перевозки угля. С 2025 года экспортные поставки топлива осуществляются в соответствии с Правилами недискриминационного доступа (ПНД): теперь уголь транспортируется в одиннадцатой очереди, в то время как до этого он стоял в третьей. Этот приоритет обеспечивали соглашения между РЖД и угледобывающими регионами на доставку продукции на экспорт на Восток. В 2024 году их объем был максимальным и составил около 100 млн т, квоты распространялись на Кузбасс, Якутию, Бурятию, Хакасию, Иркутскую область и Туву.

Правительство приняло решение с этого года не сохранять преференции, обязательное соглашение заключили только с Кемеровской областью (в объеме 54,1 млн т). Дискуссия относительно непродления квот началась после письма гендиректора — председателя правления РЖД Олега Белозерова президенту Владимиру Путину, в котором он попросил рассмотреть такую возможность. В качестве аргументов топ-менеджер приводил риски невыполнения национальной цели по несырьевому неэнергетическому экспорту к 2030 году, потери доходов холдинга в размере 25 млрд руб. и потенциальное снижение его инвестпрограммы (в итоге она сократилась более чем на 40% в 2025 году. — РБК), что повлекло бы за собой сокращение сотрудников, задействованных в реализации инфраструктурных проектов.

Позднее Институт экономики развития транспорта, близкий к РЖД, оценил финансовые потери перевозчика от действия угольных соглашений в размере 206 млрд руб. В частности, это объяснялось невывозом порядка 15 млн т высокотехнологичных грузов, к которым относятся товары в контейнерах, химикаты и прочие, черные металлы, удобрения, зерно и нефтепродукты.

Как сейчас перевозится уголь

В основе действующих правил заложен принцип сбалансированного и равно доступного распределения пропускных способностей между грузоотправителями с учетом государственных интересов, а также исходя из вклада перевозимых грузов в экономику, пояснил представитель РЖД. «Такое распределение будет способствовать выполнению майского указа 2024 года в части увеличения доли экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на две трети к уровню 2023 года», — добавил он.

По данным Владимира Савчука, заместителя гендиректора Института проблем естественных монополий, общая погрузка в направлении Дальнего Востока в январе увеличилась на 5,1%, 64% роста пришлось на уголь, без которого существенный рост перевозок «трудно достижим». Эксперт отмечает, что этот показатель связан с низкой грузовой базой относительно января 2024 года.

«Соответственно, пока замещения угля высокодоходными грузами не происходит, так как размеры грузовой базы, альтернативной углю, не позволяют наращивать погрузку в целом на сети (в январе она сократилась на 1,8%, до 93,1 млн т, что объяснили в РЖД в том числе большим объемом перевозок высокодоходных, но легковесных грузов. — РБК)», — говорит он. За 2024 год общая погрузка снизилась на 4,1%, транспортировка высокодоходных грузов сократились на 3,6%, среднедоходных — на 3,3%, низкодоходных — на 6%.

В первый месяц 2025 года экспорт угля на восток из всех регионов вырос на 5,5%, до 9,5 млн т, прежде всего на фоне увеличения поставок из Новосибирской области (+0,7 млн т, в январе 2024 года перевозки не осуществлялись) и Кузбасса (отправлено 4,6 млн тонн, +2,4%), следует из статистики РЖД.

Переориентация на другие направления

Частично объемы экспортного угля перераспределяются на другие направления, а также идут потребителям внутри страны, указывают в РЖД. Например, перевозки в порты Юга выросли на 69%, до 2,8 млн т. Объем вывоза из Хакасии на экспорт в январе вырос на 13,4% и составил 1,04 млн т. «Снижение поставок в восточном направлении на 7,9% там компенсировалось ростом поставок на запад на 24,2%», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

«Предварительно можно сказать, что восстанавливаются потоки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, особенно по сравнению с началом прошлого года, когда был конфликт между операторами и владельцем терминала ОТЭКО в Тамани (тогда угольщики объявили стивидору бойкот из-за высоких ставок на перевалку, источники РБК в угольной отрасли сообщали о ставке на уровне $38 за тонну в январе 2024 года при ценах в среднем $11-15 в других портах Юга, к апрелю она снизилась до $18. — РБК)», — рассуждает Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры.

По информации источника РБК в угольной отрасли, базовая ставка на перевалку угля на терминале ОТЭКО в марте 2025 года составляет $15,30 за тонну. Кроме того, при отгрузках от 50 тыс. т стивидор предоставляет скидку, а при поставках от 275 тыс. т ежемесячно она достигает 30%. Таким образом, поставщики смогут получать скидку на уровне $4,59, что означает конечную стоимость $10,71 за тонну переваленного угля. Решение о предоставлении преференций было принято в результате соответствующей просьбы Минэнерго, добавил собеседник.

По словам Смирнова, потоки из Западной Сибири (Кемеровская и Новосибирская области) могут переключаться на Юг, в частности, для отправки угля на индийский и турецкий рынки, которые сейчас являются вторым и третьем по значимости для российского экспорта угля после Китая. Но пока значительного падения перевозок угля в восточном направлении «ожидать не стоит» — пока оно остается самым рентабельным, Кузбасс имеет гарантированные объемы вывоза уровне прошлого года, а более восточные регионы, особенно расположенные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), имеют меньшие транспортные затраты при поставках продукции на внешние рынки, что позволяет им сохранять рентабельность при текущей конъюнктуре, перечисляет Смирнов.

«В целом в нашем представлении наличие гарантированных объемов вывоза для одного из видов продукции на лимитирующей транспортной инфраструктуре является, по сути, дискриминацией для других грузоотправителей и снижает экспортные возможности для грузоотправителей товаров с более высокой добавленной стоимостью», — добавляет эксперт. По его оценке, квоты для угольщиков могут нести негативный эффект для всей экономики России, хотя и они очень важны для угледобывающих компаний.

В феврале 2025 года глава госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев сообщил, что по итогам первого полугодия будет оценено влияние ПНД на угольную отрасль, и при негативных выводах возможен вариант возобновления действия соглашений между РЖД и регионами. Также в качестве поддержки угольщиков Минтранс предложил субсидировать перевозки экспортного угля в западном направлении по аналогии с механизмом, используемым при поставках по железной дороге моторного топлива в ДФО.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго, а также в правительства угледобывающих регионов.