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РЖД сократили инвестпрограмму на 2025 год на 30%

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год в объеме 890,9 млрд руб., исходя из сформированных источников финансирования. Это на 30% меньше, чем в 2024 году
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директор РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год в размере 890,9 млрд руб. против 1,3 трлн руб. в 2024 году, следует из сообщения холдинга, опубликованного в субботу, 27 декабря. Расходы на реализацию проектов расширения Восточного полигона сократятся более чем вдвое, до 116,9 млрд руб., хотя в прошлом году планировалось потратить 366 млрд руб. (это следует из пояснений к инвестпрограмме, с которыми ознакомился РБК). 

Из официального заявления компании также следует, что основная часть инвестпрограммы или 298,5 млрд руб., понадобится на обновление инфраструктуры — ремонт 4,5 км пути, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности. В следующем году РЖД планирует купить 400 новых локомотивов и 239 вагонов, будет модернизирована и существующая тяга, пассажирские вагоны дальнего и пригородного сообщения — на это направят 257,2 млрд руб. В развитие Центрального транспортного узла вложат 67,2 млрд руб., на создание ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пойдет 46 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Исходя из параметров финансового плана на 2025 год (есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа), по итогам года РЖД прогнозируют рост погрузки на уровне 5%, до 1,2 млрд т. Объем перевозок каменного угля увеличится на 2,3%, в частности, на 3% за счет экспорта, преимущественно, указано в плане, через Юг и Северо-Запад. Ожидается также рост внутренних перевозок твердого топлива, в основном в адрес обогатительных фабрик Кузбасса.

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РЖД инвестпрограмма грузовые перевозки
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