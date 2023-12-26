Угольщикам срезали квоту на вывоз угля по БАМу и Транссибу

В 2024 году РЖД вывезут на экспорт через Восточный полигон около 100 млн т

РЖД договорились с регионами о транспортировке порядка 100 млн т угля на экспорт в восточном направлении в следующем году. Приоритет получила Кемеровская область — для нее объем квот согласован на уровне 54,1 млн т

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

РЖД договорились с регионам — Кузбассом, Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тывой — об экспорте угля в восточном направлении в объеме «около 100 млн т», сообщил холдинг во вторник, 26 декабря. В 2023 году на экспорт в восточном направлении железной дорогой планировалось транспортировать 111 млн т твердого топлива.

Для Кузбасса, основного угольного региона-экспортера, квота предусмотрена на уровне 54,1 млн т. Для остальных она распределена следующим образом: у Якутии 26,3 млн т, у Бурятии 8,5 млн т, у Хакасии 6,5 млн т, у Иркутской области 3,3 млн т, а у Тывы 650 тыс. т.

«Соглашения направлены на максимальное обеспечение потребности угольных предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом», — пояснил холдинг. Такой объем угольных квот в РЖД объяснили планами проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре. Для их обеспечения в соглашениях с грузоотправителями закреплено поквартальное распределение объемов перевозок твердого топлива в восточном направлении.

В следующем году значительно вырастет объем финансирования работ на Восточном полигоне, напоминает Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура». «Соответственно, если мы говорим о том, что у нас увеличивается финансирование, то увеличивается количество объектов, которые будут введены в промышленную эксплуатацию в течение года. Это ведет к тому, что увеличатся и технологические окна, необходимые для реализации этих объектов», — поясняет эксперт. С учетом этого использовать пропускную и провозную способность не удастся, движение «придется ограничивать».

Кроме того, в документах отмечена необходимость выработки «оптимальной логистики» для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта в западном и восточном направлениях, повышения ритмичности предъявления грузов к перевозке, исключения случаев непроизводительного нахождения на инфраструктуре общего и необщего (частного. — РБК) пользования порожних вагонов.

В октябре глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявлял о намерении региона перевезти по железной дороге в восточном направлении 60 млн т угля с учетом 5 млн т, не отгруженных в 2022-м. Соответствующее предложение власти Кузбасса направляли на рассмотрение в правительство. В ноябре РЖД во исполнение поручения президента Владимира Путина подготовили план-график, согласно которому транспортировка твердого топлива будет на уровне 47 млн т, против 53 млн т в этом году. С таким предложением холдинга Цивилев не согласился и заявил, что регион собирается «отстаивать свою позицию», так как считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024-й.

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«Напоминаю, что уже шесть лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 млн т, а в прошлом году мы вывезли всего 48 млн т угля, что на 5 млн т меньше гарантированных РЖД объемов. На этот год у нас была программа, которую мы подписали в прошлом году, — 53 млн т гарантированно и 55 млн т, к которым РЖД должны были стремиться. Уже сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 млн т», — писал губернатор в своем телеграм-канале.

С учетом снижения квоты на экспорт угля в следующем году, вероятнее всего, увеличатся поставки нефтегазовых грузов, и прежде всего сжиженных углеводородов (СУГ), предполагает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Кроме того, через восточное направление «пойдет» больше удобрений и металлопроката. Все эти грузы выигрывают по рентабельности перевозки у угля, поэтому последнему придется потесниться», — считает эксперт.